Koszty franczyzy the White Bear Coffee: 1500 zł miesięcznie i 240 tys. zł. na otwarcie lokalu

- Pierwsze, co rzuca się w oczy po wejściu do kawiarni the White Bear Coffee, to radosna feeria barw. Utrzymane w pastelowych kolorach wnętrza zdobią liczne oryginalne dodatki. Do tego miękkie fotele, nastrojowe lampy, żywe kwiaty, naturalne tkaniny i postacie polarnego miśka – głównego bohatera kawiarni, żartobliwie nawiązujące do Białegostoku – miasta, z którego wywodzi się sieć - opisują autorzy konceptu.

Inwestycja w Miśkową kawiarnię

Franczyza the White Bear Coffee została stworzona z myślą o małych i średnich miastach – już od 30 tys. mieszkańców. Miejsce do prowadzenia kawiarni powinno znajdować się w centrum lub okolicy, w której toczy się życie lokalnej społeczności. Do jej założenia wystarczy lokal o powierzchni od 80 m kw. Opłata franczyzowa to 1500 zł netto miesięcznie. Koszt inwestycji oscyluje w granicach 240 tys. zł.

– Stworzyliśmy koncept, który jest przemyślany w każdym, nawet najmniejszym detalu. Od elementów wystroju wnętrza, przez autorskie, zmieniające się wraz z porami roku menu, aż po kolorowe kubeczki z postacią miśka, w których serwujemy kawę na wynos. Do tego dochodzi profesjonalna obsługa, którą samodzielnie szkolimy przez 3 tygodnie oraz pełne wsparcie marketingowe, pozwalające na efektywną reklamę nowego miejsca. Mamy sprawdzone rozwiązania i gotowe scenariusze promocyjne, dysponujemy wiedzą oraz doświadczeniem. Jeśli po drugiej stronie stoi zaangażowany, proaktywny przedsiębiorca, ten biznes może tylko rosnąć – mówi Marcin Zalewski, współwłaściciel sieci.

Obecnie w 300 tys. Białymstoku funkcjonują 4 punkty własne the White Bear Coffee. Pierwszy lokal franczyzowy powstał w lipcu tego roku w Giżycku. Przygotowania do otwarcia trwają natomiast w dwóch kolejnych miastach – Suwałkach oraz Ostrowie Wielkopolskim.

– Nasza marka jest stosunkowo młoda, jednak oparta na modelu biznesowym największej sieci sushi barów w Polsce – KOKU Sushi. Pod jej szyldem działa już 40 restauracji w całym kraju. Łączymy więc to mocne doświadczenie franczyzowe z naszą szeroką wiedzą o kawie. Dzięki temu oferujemy partnerom wyłącznie sprawdzone, efektywne rozwiązania, a to znacząco zwiększa szanse powodzenia całej inwestycji – przekonuje Marcin Zalewski.