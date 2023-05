Lagardère przyspiesza rozwój So Coffee

Lagardère Travel Retail w lutym br. przejęło kontrolę nad 131 kawiarniami Costa Coffee w Polsce i 11 na Łotwie w ramach masterfranczyzy. Po sześciu tygodniach od przejęcia spółka otwiera już nowe kawiarnie w trzech różnych lokalizacjach – dwie w Warszawie w biurowcu Miasteczko Orange oraz Centrum Handlowym Westfield Arkadia, a także na Lotnisku im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

– Jestem dumny, że udało nam się w tak krótkim czasie od transakcji otworzyć trzy nowego lokalizacje. Odzwierciedla to multikanałową strategię rozwoju dla Costa Coffee w segmentach takich jak centra handlowe, centra komunikacyjne i biurowce. Od początku naszym priorytetem było inwestowanie w rozwój marki Costa Coffee, dlatego w planach mamy już kolejne otwarcia nowych kawiarni w równie prestiżowych i różnorodnych lokalizacjach – mówi Maciej Gajkowski, dyrektor zarządzający segmentem Foodservice w Lagardère Travel Retail.

Poprzez objęcie masterfranczyzy Costa Coffee w Polsce i na Łotwie, Lagardère Travel Retail rozszerzyło swoją wieloletnią współpracę z należącą do The Coca-Cola Company brytyjską siecią. Globalnie to kolejny krok spółki w kierunku objęcia pozycji lidera w segmencie Foodservice. Lokalnie, w Polsce, przejęcie oznacza dla Lagardère Travel Retail jeszcze szerszą ofertę konceptów dla galerii handlowych, ulic, osiedli, dworców i nie tylko.

3 nowe kawiarnie Costa Coffee

W połowie marca w Miasteczku Orange w Warszawie miało miejsce otwarcie kawiarni Costa Coffee w nowej odsłonie. Dotychczas lokal dzielony był z recepcją biurowca. Powierzchnia nowej kawiarni to ponad 180 mkw., dzięki czemu zarówno pracownicy biurowca, jak i ich partnerzy biznesowi łatwo znajdą komfortowe miejsce na rozmowę czy pracę z komputerem przy filiżance pysznej kawy. Rozszerzona została oferta słodkich przekąsek i deserów, a także dań wytrawnych. Wnętrze utrzymane jest w pastelowej kolorystyce z elementami Costa Red, który jest charakterystyczny dla nowego designu Costa Coffee. Duża ilość naturalnego drewna oraz zieleni doskonale wpisuje się w charakter lokalizacji, tworząc elegancki i przytulny klimat. Goście mają również do dyspozycji ponad 65-metrowy taras stanowiący część wewnętrznego dziedzińca.

