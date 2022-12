Lancerto chce się rozwijać także w modelu franczyzowym

Zmiana założeń rozwoju wiąże się przede wszystkim z rosnącą rozpoznawalnością marki. Nie bez znaczenia są poczynione w ostatnim czasie inwestycje w logistykę. Nowe magazyny umożliwiają szybsze dostawy, a obsługa w modelu „on demand” stała się dostępna dzięki integracji stanów magazynowych i rozwojowi modelu omnichannel, w tym usługi „click and collect”.



Popularne lokalizacje w dużych i średnich miastach i wysokiej jakości obsługa klienta to założenia leżące u podstaw wyboru miejsc salonów LANCERTO.

– W orbicie naszych zainteresowań są głównie miasta średniej wielkości, ale nie wykluczamy udzielenia licencji w innych ciekawych lokalizacjach np. na prestiżowych ulicach handlowych, lotniskach czy w obiektach typu pop-up store w letnich i zimowych kurortach. Szukamy miejsc charakteryzujących się wysokim footfallem i potencjałem sprzedażowym. Mogą to być także sklepy typu multibrand – tu liczy się przede wszystkim sąsiedztwo marek o podobnym profilu. To też idealna oferta dla osób, które już działają w branży i szukają komplementarności – mówi Michał Grochala, Brand Manager LANCERTO.

Kto może zostać partnerem?

Oferta skierowana jest przede wszystkim do podmiotów i osób zainteresowanych sektorem mody. Sporym ułatwieniem jest, jeśli ktoś ma już doświadczenie w branży retail i fashion. Jednocześnie jednak marka nie wyklucza współpracy z podmiotami, które działały do tej pory w innych sektorach.



Obecnie sieć LANCERTO obejmuje 44 sklepy zlokalizowane w 32 miastach, m.in. Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Warszawie czy Zielonej Górze. Marka liczy, że dzięki nawiązaniu współprac na zasadach franczyzy liczba salonów może wzrosnąć w ciągu dwóch-trzech lat do 60 65 lokalizacji.