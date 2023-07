Lewiatan w chwilę zmienił się w Lewiatan express

PSH Lewiatan kończy pilotaż i wdrażanie w Sieci konceptu sklepu małego formatu

Remodeling wybranych placówek rozpocznie się w IV kwartale br.

Lewiatan express - nowy format sklepu

Lewiatan express to nowy rodzaj sklepów oferujących praktyczne i wygodne zakupy w ramach testowanego konceptu sklepu mniejszego formatu. Pozwala na szybkie, ale zarazem kompleksowe zakupy. Pracując nad tym projektem sieć postawiła na bliskość i dopasowanie oferty do potrzeb i preferencji określonych grup lokalnych klientów. Wyróżnikiem sklepu jest precyzyjnie dopasowany asortyment łączący produkty ogólnopolskie, regionalne, marki własne Lewiatana oraz asortyment towarów pochodzących od lokalnych dostawców. Typową ofertę uzupełniać będą z kolei zróżnicowane od specyfiki danej lokalizacji kategorie produktów gotowych oraz dedykowane usługi.

- Pilotaż konceptu trwał dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy, ponieważ mały format wymaga zdecydowanie bardziej precyzyjnego podejścia. Stąd też wnikliwe badania struktury asortymentu, komunikacji i rozwiązań technologicznych. Dane zebrane w tak znacząco zróżnicowanych lokalizacjach pozwoliły nam na wypracowanie rozwiązań, które będziemy skalować w całej sieci – podsumowuje pilotaż Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A.

Wnioski z pilotażu - jakie rozwiązania testował Lewiatan

W trakcie pilotażu Lewiatan testował różne rozwiązania technologiczne, komunikacyjne czy związane z doborem asortymentu. W efekcie doszło do korekty części pierwotnych założeń. Początkowo koncept miał być zarezerwowany dla placówek o powierzchni do 150 mkw., a obecnie ta granica została obniżona do 100 mkw. Większe placówki oraz posiadające pełną, obsługową ladę mięsną funkcjonować będą w dotychczasowym modelu Lewiatana. Indywidulne podejście do każdej placówki Lewiatan express w zakresie doboru asortymentu oraz oferowanych klientom usług ma być kluczowym wyróżnikiem i największą siłą nowego konceptu.

Pilotaż nowego konceptu sklepu małego formatu Lewiatana przyniósł także zmianę nazwy formatu.

- Okazało się, że Polacy są mocno przyzwyczajeni do określenia „express” w przypadku małych sklepów. Jest to na tyle zakorzenione w świadomości konsumentów, że zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy deskrypcji z „w chwilę” na „express” - komentuje Marcin Poniatowski, dyrektor marketingu i członek zarządu Lewiatan Holding S.A.

Skalowanie projektu i remodeling placówek

Koncept Lewiatan express pozwoli na przeprowadzenie remodelingu placówek, które funkcjonują w ramach sieci oraz umożliwi ich dalszy rozwój. Nowy format placówek handlowych ma też przyciągnąć do Lewiatana inne grupy klientów, zwłaszcza tych młodszych wiekowo, dla których liczą się także wygoda i szybkość robienia zakupów.

- Lewiatan express to przede wszystkim pomoc dla sklepów, które już funkcjonują. Sieć Lewiatan wciąż będzie się koncentrowała przede wszystkim na dużych sklepach. Naszym głównym formatem pozostaną sklepy o powierzchni przekraczającej 150 mkw. – dodaje Robert Rękas.

Sklep Lewiatan Express, fot. mat. pras.

Założenia sieci przewidują, że w perspektywie dwuletniej liczba placówek Lewiatan express może objąć wszystkie placówki sieci spełniające warunki brzegowe nowego konceptu.

Co wiemy o PSH Lewiatan

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących sieci franczyzowych oraz najlepiej rozpoznawalnych marek sklepów detalicznych na polskim rynku. Na koniec 2022 roku w sieci zrzeszonych było 3200 placówek handlowych zatrudniających 30 tysięcy pracowników. Łączne obroty w 2022 roku przekroczyły 15,3 miliarda złotych, co plasuje Lewiatana w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce.