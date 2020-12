Lewica z ultimatum: Jeśli rząd nie ureguluje franczyzy, sami przygotujemy ustawę

fot. za lewica2019.pl

Lewica zapowiada, że nie odpuści w kwestii ustawowej regulacji rynku franczyzy w Polsce. - Mamy sytuację patologicznego, nieuregulowanego rynku franczyz w Polsce, która owocuje dziesiątkami tysięcy tragedii ludzkich. Ludźmi, który popadają w ogromne długi nie z własnej winy, często w depresje, mnożą się sytuacje samobójstw - mówił kilka dni temu Maciej Konieczny, poseł Lewicy.

Obiecano im, że będą prowadzić swoje przedsiębiorstwa, a w efekcie lądują w sytuacji, gdzie nie mają prawie nic do powiedzenia, lądują z ogromnymi długami wobec urzędów skarbowych, wobec sieci i są w relacji wyzysku wobec dużo większego, dużo silniejszego podmiotu.

Taką sytuację w swoim raporcie stwierdził nawet ekspert zatrudniony przez rząd, pomimo to rząd nic nie chce z tą sprawą zrobić, a w zamian proponuje jakiś kodeks dobrych praktyk.

Potrzebujemy konkretnej regulacji, potrzebujemy ustawy o franczyzach. Jeżeli rząd nie zamierza się tym zająć, to ja jako poseł Razem i klubu Lewica wraz z ekspertami oraz stowarzyszeniami ajentów i franczyzobiorców podejmiemy się pracy nad taką ustawą.

Żadne dobre praktyki wyzysku nie pomogą dzisiaj ludziom. Potrzebujemy sprawiedliwości, realnej sprawiedliwości i dlatego jako poseł Lewicy chciałbym zapowiedzieć, że rozpoczynamy pracę nad ustawą, we współpracy z ekspertami, z osobami, których to bezpośrednio dotyczy, stworzymy ustawę, która ureguluje rynek franczyz w Polsce - mówił Maciej Konieczny.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada ministerstwo sprawiedliwości na nasze pytanie: czy powstanie specjalna ustawa odpowiedziało, że na razie trwa analiza wniosków płynących z raportu "Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce" opracowanego na zlecenie resortu.