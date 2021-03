LodyBonano: Mobilne lodziarnie to biznes na nowe czasy

Wizualizacja mobilnej przyczepy z ogródkiem Wytwórni Lodów Polskich "u Lodziarzy", fot. mat. pras.

Branża lodowa wykazuje dużą “odporność na covid”. Jak podają przedstawiciele sieci franczyzowych Wytwórni Lodów Polskich “u Lodziarzy” oraz LodyBonano, sezon 2020 był rekordowy pod względem sprzedaży. Zdecydowana większość właścicieli utrzymała lub zwiększyła swoje obroty – niektórzy nawet o 50 proc.

– Na ten dobry wynik złożyło się wiele czynników. Przede wszystkim latem, ze względu na mniejszą transmisję wirusa, odblokowano gastronomię. Polacy wybrali też wakacje w Polsce, a piękna pogoda sprzyjała wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się podobnej sytuacji. Chociaż bogatsi o tamte doświadczenia, jesteśmy też w stanie przygotować się na inne scenariusze i elastycznie dostosować do aktualnych zaleceń – mówi Radosław Charubin, współwłaściciel marek WLP “u Lodziarzy” oraz LodyBonano.



Mimo początkowej niepewności na rynku, w zeszłym sezonie obie sieci otworzyły po kilkanaście nowych lokali. W tym roku planowane są kolejne, m.in. w Trójmieście, Buku, Krakowie, Łodzi, Pole, Złotowie, Piszu, Szczecinie czy Zambrowie. Są to zarówno lodziarnie stacjonarne, jak i mobilne przyczepy z ogródkiem – nowość w ofercie franczyzowej “u Lodziarzy” oraz LodyBonano.

Biznes na kołach w dwa tygodnie.



– O naszych mobilnych przyczepach mówimy, że to biznes na kołach, skrojony wprost pod nowe czasy. Lodziarnie wyróżniają się nie tylko nowoczesnym designem i wygodnym ogródkiem dla klientów – ich główną zaletą jest fakt, że w każdej chwili możemy zmienić lokalizację. To nasza odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się infrastrukturę polskich miast i osiedli– przekonuje Radosław Charubin.



Inwestycja w “biznes na kołach” wynosi ok. 25 tys. zł, przy finansowaniu kosztów przez leasing.