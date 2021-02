Logista zwiększyła powierzchnie magazynowe w SEGRO Logistics Park

Logista Polska, firma świadcząca usługi transportu i magazynowania dla producentów tytoniu, przedłużyła umowę powierzchni magazynowej oraz wynajęła dodatkowy moduł na terenie SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki. Oznacza to niemal dwukrotne zwiększenie wynajmowanej powierzchni.

Logista działa na szeroką skalę w czterech krajach w Europie Południowej, w których prowadzi dystrybucję do licznych punktów sprzedaży. W Polsce przedsiębiorstwo zapewnia producentom tytoniu magazynowanie, przygotowanie zamówień oraz ogólnopolski transport do odbiorców hurtowych.

SEGRO Logistics Park Poznań, Gądki to centrum logistyczne położone w zachodniej części Polski, zaledwie 13 km od centrum Poznania. Lokalizacja bezpośrednio przy prowadzącej do Katowic drodze ekspresowej S11 oraz niedaleko autostrady A2 (wschód-zachód) sprawia, że jest doskonałym miejscem do prowadzenia działalności dystrybucyjnej.