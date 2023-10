Lubelski Rynek Hurtowy otworzył nową halę

Nowa hala w Elizówce

– Na Rynku Elizówka nie mogło zabraknąć przestrzeni dla kwiatów, które są jednym z głównych filarów naszej działalności. Proponujemy zupełnie nową opcję dla naszych klientów, jaką jest powierzchnia handlowa oraz handlowo-wystawiennicza w hali kwiatowej B2. Chcemy umożliwić naszym klientom wygodne prezentowanie oraz sprzedaż swojego asortymentu na jeszcze większą skalę – mówi Artur Niczyporuk, prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Hala kwiatowa B2 obejmuje 16 powierzchni handlowych o metrażu 30 mkw. każda. Najemcy mieli także możliwość wybrania boksów handlowo-usługowych o powierzchni od 96 do 182 mkw. Bez względu na wybraną opcję, klienci mogą dostosować przestrzeń do swoich preferencji, dzięki uniwersalnej i funkcjonalnej modułowej konstrukcji. Powierzchnie o charakterze handlowo-wystawienniczym posiadają możliwość odpowiedniego przechowywania roślin oraz ich ekspozycji, dzięki regulowanej temperaturze oraz infrastrukturę dostosowaną do pojazdów takich jak samochody osobowe czy ciężarowe (parkingi bezpośrednio przy hali kwiatowej, rampy rozładunkowe/załadunkowe).

Otwarcie hali kwiatowej w Elizówce, fot. Paweł Szymanek

– Nowa hala kwiatowa już przed uruchomieniem cieszyła się dużym zainteresowaniem najemców. Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego podpisał już większość umów z kontrahentami. Zostało zaledwie kilka wolnych powierzchni – dodaje Ewa Zybała, członek zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Dedykowana kwiatom nowa hala w Elizówce ma blisko 2800 mkw. powierzchni użytkowej. Wokół niej znajduje się 80 dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów dostawczych i osobowych (w tym 5 dla osób z niepełnosprawnością). Nowa inwestycja LRH kosztowała blisko 15 mln zł.

Co wiemy o Lubelskim Rynku Hurtowym

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. to jeden z pięciu funkcjonujących w Polsce, ponadregionalnych rynków hurtowych, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Polski, będący najdalej wysuniętym na wschód rynkiem w Unii Europejskiej. Jednocześnie jest jedynym ponadregionalnym rynkiem hurtowym, zlokalizowanym na wschód od Wisły. Obecnie firma stanowi stałe miejsce zaopatrzenia dla większości firm z południowo-wschodniej części Polski. Jest także miejscem zbytu produktów dla ponad 200 tysięcy gospodarstw z regionu lubelskiego, jak również z regionu podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.