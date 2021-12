Luis Amaral zrezygnował z funkcji prezesa Eurocashu. Jest następca

- Zarząd Eurocash S.A. 16 grudnia 2021 r. otrzymał list od Luisa Amarala zawierający wniosek o zwołanie rady nadzorczej spółki w celu dokonania zmian w zarządzie polegających na: zmianie stanowiska Luisa Amarala z prezesa zarządu na członka zarządu oraz powołaniu do zarządu na stanowisko prezesa Pawła Surówkę, obecnego doradcę zarządu spółki. Jednocześnie Luis Amaral poinformował, że planuje złożyć w styczniu 2022 r. rezygnację z zarządu i zarekomendować Politra B.V. S.a r.l. dokonanie zmian w radzie nadzorczej, których skutkiem będzie powołanie Luisa Amarala do rady nadzorczej jako jej przewodniczącego.

Intencją Luisa Amarala jest skoncentrowanie się na opracowaniu dalszej strategii rozwoju Eurocash oraz przekazanie bieżącego zarządzania spółką pozostałym członkom zarządu, w tym nowemu prezesowi - podano w komunikacie.

– To był dla mnie olbrzymi zaszczyt być prezesem Eurocash, pracując na rzecz rozwoju handlu niezależnego w Polsce i przede wszystkim wspierając naszych klientów, którzy są najtwardszymi i najlepszymi przedsiębiorcami, których miałem przyjemność poznać. Zamierzam wkrótce przejść do rady nadzorczej, skąd będę gwarantem misji wspierania niezależnych przedsiębiorców polskiego handlu, która zawsze będzie obsesją naszej firmy. Jestem przekonany, ze mój następca Paweł Surówka posiada kompetencje i doświadczenie, aby poprowadzić zarząd i całą Grupę Eurocash do realizacji jeszcze ambitniejszych wyzwań. Pracownikom firmy chciałbym powiedzieć, że zawsze będą częścią mojej rodziny i mam ich wszystkich w swoim sercu – powiedział Luis Amaral, dotychczasowy prezes Eurocash.

Paweł Surówka - nowy prezes

Paweł Surówka ostatnio związany był z grupą PZU, którą prowadził jako prezes grupowy w latach 2017-2020, poprzednio pełniąc funkcję CIO i Prezesa Zarządu PZU Życie od 2016 roku. W latach 2015-2016 był Doradcą Prezesa Zarządu PKO Bank Polski oraz Dyrektorem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialnym za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego. W latach 2013-15 pełnił funkcję Członka Zarządu grupy Boryszew SA nadzorującego sektor automotive grupy i był prezesem zarządów spółek zależnych z sektora automotive w Niemczech i Polsce. W latach 2007 - 2013 był doradcą finansowym w Bank of America Merrill Lynch. Pan Paweł Surówka jest absolwentem Universit Paris I Panthon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Studiował również na Ludwig Maximilian Universität LMU w Monachium oraz Harvard Kennedy School, gdzie ukończył program Executive - Global Leadership for the 21. Century. Pan Surówka posiada Certyfikat Chartered Financial Analyst. W 2019 został uznany przez Harvard Business Review jako jeden z trzech najbardziej skutecznych Menedżerów spółek giełdowych w Polsce.