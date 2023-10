Mają 15. pizzerii w stolicy. Zapowiadają kolejne otwarcia

Nowa restauracja Da Grasso jest dostępna dla klientów od poniedziałku do piątku w godz.: 11:00-22:00. W bogatym menu znajdują się m.in.: pizze, burgery, sałaty, startery, makarony oraz propozycje deserowe.

To kolejna pizzeria uruchomiona przez Da Grasso w tym roku. Dotychczas do grona miejscowości z ofertą sieci dołączyły m.in. Myślenice i Limanowa. Jednak, jak zapowiada Mateusz Przygoński, Kierownik Regionalny Działu Franczyzy: - To nie koniec naszych inwestycji w 2023 roku. Obecnie intensywnie pracujemy nad uruchomieniem kolejnych pizzerii i już wkrótce poinformujemy o nowych punktach, w których będzie można spróbować propozycji z naszego menu. A tymczasem wszystkich mieszkańców stolicy zapraszamy do wizyty w nowym miejscu na kulinarnej mapie Warszawy.