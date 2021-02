Makro zmienia opakowania produktów marek własnych na eko

Produkty wybranych marek własnych z oferty MAKRO Polska zyskują nowe, bardziej ekologiczne opakowania. Można je już znaleźć na półkach w halach sieci w całym kraju.

– Ekologiczne kupowanie to nie tylko sam produkt i jego pochodzenie, ale także opakowanie i to, co dzieje się z nim, kiedy przestaje być nam potrzebne – mówi Sławomir Leszczyński, Menadżer Pionu - Marka Własna, Koncentraty Spożywcze i Artykuły Świeże w MAKRO Polska.

Począwszy od końca 2020 roku na opakowaniach produktów MAKRO Chef pojawiają się nowe oznaczenia dotyczące postępowania z pustymi opakowaniami. Dzięki piktogramom klienci mogą szybko sprawdzić, do którego pojemnika powinno ono trafić. Kolory piktogramów umieszczanych na opakowaniach są zgodne z kolorami oznaczeń obowiązujących w systemie segregacji odpadów, a opisy informują, jak postępować z poszczególnymi elementami opakowań. Nowe oznakowanie jest systematycznie wprowadzane na opakowaniach wszystkich produktów marek własnych sieci MAKRO, dostarczanych do hal przez krajowych dostawców.

MAKRO Polska stale poszerza także asortyment produktów ekologicznych. W portfolio marki MAKRO Chef można znaleźć szeroką gamę sezonowych owoców i warzyw oraz ziół doniczkowych.