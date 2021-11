Mata podbił sprzedaż McDonald's

W pierwszym tygodniu kampanii, w której pojawił się Mata, sieć restauracji osiągnęła trzeci najlepszy finansowo tydzień w historii spółki w Polsce.

- Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o ponad 60 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok temu, a pierwszego dnia kampanii spółka miała rekordową ilości odwiedzin aplikacji McDonald's, gdy zestaw Maty mogli bowiem kupić jedynie jej posiadacze. Do 2 listopada średnia dzienna liczba unikalnych użytkowników była wyższa o 150 proc. (ponaddwukrotnie) w stosunku do średniej z całego ostatniego miesiąca przed startem kampanii - informuje McDonald's.