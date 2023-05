Maxi Pizza balansuje na granicy zyskowności

W dalszym ciągu wpływ na osiągnięte wyniki wywierają czynniki takie, jak: istotny wzrost kosztów odsetek od kredytów i leasingów spowodowany znaczącym wzrostem stóp procentowych, presja na wzrost wynagrodzeń wywołana inflacją i wzrostem ogólnych kosztów utrzymania, wzrost cen energii i gazu – informuje Maxi Pizza w komunikacie.

23 marca 2023 r. sieć pizzerii podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski. Na mocy tego aneksu kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 2 mln zł, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, został przedłużony do 27 marca 2024 r.

Cztery programy franczyzowe

Maxi Pizza powstała w 2002 roku w Kielcach jako firma polska. Rozwija się w franchisingu. Oferuje cztery programy franczyzowe dostosowane do indywidualnych potrzeb partnerów. Są to: Full Size - przeznaczony dla osób chcących otworzyć własną restaurację na obszarze skupiającym powyżej 80 tys. mieszkańców, Small Town - przeznaczony dla osób chcących otworzyć własna restaurację na obszarze skupiającym od 30 tys. do 79 tys. mieszkańców, Business Conversion - przeznaczony dla osób posiadających własny biznes gastronomiczny, chcących dołączyć do sieci Maxi Pizza w celu maksymalnego zwiększenia obrotów i zysków, Special Employee - specjalny program dla byłych i obecnych pracowników zainteresowanych otwarciem własnej pizzerii.