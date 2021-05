Maxima: Stokrotka dostała ponad 45 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń!

fot. sklepy Stokrotka pracowały przez cały okres pandemii

Stokrotka, należąca do Maxima Grou w 2020 roku kontynuowała ekspansję na polskim rynku.Wzrost przychodów rok do roku wyniósł 13,7% przy stałych kursach walutowych. Przychody Stokrotki za 2020 rok to 4,38 mld zł względem blisko 4 mld w 2019 roku. W modelu franczyzowym działa obecnie 85 z 723 sklepów Stokrotka.

W 2020 roku Stokrotka otrzymała dotację rządową z tarczy antykryzysowej w wysokości 10,8 mln euro (ponad 45 mln zł) w ramach dofinansowania na ochronę miejsc pracy zagrożonych pandemią COVID-19 (firma bowiem jak deklarują przedstawiciele firmy miała w pandemicznych miesiącach spadki sprzedaży). Raport nie wymienia jednak o jakie dokładnie wsparcie chodzi. Wskazuje jedynie, że dotację otrzymano na współfinansowanie wynagrodzeń niektórych pracowników w określonym zakresie. Dotacja została rozliczona poprzez obniżenie kosztów sprzedaży. Na koniec roku nie istniały nieuzasadnione warunki dotyczące przyznania dotacji.

Z danych o pomocy publicznej dostępnej na polskich stronach wynika, że Stokrotka w 2020 roku otrzymała 5,9 mln zł z PFRON na dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z danych za 2021 rok wynika, że do maja Stokrotka skorzystała z dotacji w wysokości 1,3 mln zł także z PFRON na dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dotacji w wysokości 10,8 mln euro, czyli ok. 45 mln zł w bazach SUDOP, gdzie gromadzone są dane o pomocy publicznej, jednak nie ma,



Wzrost przychodów sieci w ujęciu LFL przy stałych kursach walutowych utrzymał się na poziomie 4,9%. W 2020 roku STOKROTKA wypracowała 72,4 mln euro EBITDA, wyłączając pozycje jednorazowe w wysokości 17 mln euro, czyli wzrosła o 31 proc., w porównaniu z 55,4 mln euro w 2019 roku. Wa wzrost EBITDA wpłynął zarówno wzrost przychodów, jak i poprawa rentowności, napędzana rosnącą wydajnością sklepów i łańcucha dostaw. Marża EBITDA firmy wzrosła z 6,2% w 2019 roku do 7,4% w 2020 roku.

Firma zatrudnia 10 949 pracowników.