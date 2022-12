Mazurska Manufaktura konsoliduje rynek producentów i dystrybutorów piwa

Temu celowi ma również służyć prywatna emisja akcji Mazurskiej Manufaktury, która trwa równolegle z rozpoczętą w zeszłym tygodniu emisją publiczną.

Optymalizacja jest korzystna dla każdego

– Regionalni producenci i dystrybutorzy piwa muszą się dziś mierzyć z wyzwaniami, wśród których rosnąca inflacja i koszty to tylko wybrane przykłady. Obecna sytuacja gospodarcza dla wielu działających w pojedynkę może być trudna do udźwignięcia, dlatego naszą propozycją jest współpraca w grupie. Integrując rozmaite podmioty jesteśmy w stanie bardziej racjonalnie gospodarować mocami produkcyjnymi, skrócić łańcuch dostaw i poprawić logistykę, a w konsekwencji redukować koszty operacyjne - tłumaczy Jakub Gromek, dyrektor zarządzający spółki Mazurska Manufaktura. - Taka optymalizacja jest korzystna dla każdego, dlatego cieszę się, że do naszej idei udało się przekonać Kujawiankę oraz Sajon. To jednak nie koniec, gdyż podobne rozmowy trwają jeszcze z kilkunastoma podmiotami – dodaje.

Jakub Gromek (Mazurska Manufaktura) i Łukasz Borkowski (Kujawianka Inter). Fot. mat. pras.

Sajon to największy w rynku tradycyjnym w Polsce dystrybutor czeskich piw z grupy Pivovary Cz Group (Holba, Litovel, Zubr), a zarazem kluczowy dostawca piw kraftowych w południowo-zachodniej części kraju i wiodący dystrybutor dla wrocławskiej gastronomii.

Spółka działa na rynku od 2000 roku, generując rocznie ok. 15 mln zł obrotu na piwach i napojach. W ramach podpisanej z Mazurską Manufakturą umowy stanie się jej wyłącznym dystrybutorem w województwie dolnośląskim oraz opolskim. Podpisany przez mazurską spółkę akt notarialny zakłada jednocześnie przejęcie 10 proc. udziałów Sajon z opcją na kolejne 40 proc.

Umowa z firmą Kujawianka Inter

Dokładnie tydzień wcześniej Mazurska Manufaktura podpisała podobną umowę z firmą Kujawianka Inter, która jest główną hurtownią piwa, wody, napojów i wina w województwie kujawsko-pomorskim. To zarazem trzeci największy dystrybutor wody mineralnej w północnej Polsce. W ramach podpisanej umowy Mazurska Manufaktura objęła 35 proc. udziałów hurtowni z opcją na kolejne 15, prezes Kujawianki wszedł do Rady Nadzorczej spółki.

– Na rynku hurtowym województwa kujawsko-pomorskiego działamy od 1991 r., początkowo jako Inter Hurt, a od 2005 r. jako Kujawianka Inter. Mamy już więc doświadczenie nie tylko branży, ale generalnie w biznesie. W minionym roku wygenerowaliśmy obrót sięgający 25 mln zł. Widzimy jednak, że kolejne lata będą wymagały nowych działań, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Mazurską Manufakturą. Tworzona przez nią grupa pozwoli lepiej wykorzystać nasze możliwości i kontynuować rozwój – komentuje Łukasz Borkowski, prezes spółki Kujawianka Inter.

W planach dalsza konsolidacja rynku

W planach Mazurskiej Manufaktury jest dalsza konsolidacja rynku. Obecnie trwają rozmowy z kilkunastoma kolejnymi podmiotami, wśród których są dystrybutorzy piwa oraz regionalne i rzemieślnicze browary. Konsolidacja rynku ma przebiegać na linii: lokalny producent – lokalny hurtownik. Spółka nawiązuje relacje sprzedażowe oraz obejmuje udziały w regionalnych hurtowniach i browarach. Działaniom tym ma służyć również podwójna emisja akcji Mazurskiej Manufaktury. Jej część publiczna ruszyła 12 grudnia br. i ma potrwać do końca stycznia 2023. Łącznie z emisją prywatną spółka chce w ten sposób pozyskać ponad 3 mln zł.