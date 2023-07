Menedżerowie z Carrefoura i Biedronki w Delikatesach Centrum. Czy to nowi ratownicy?

Siecią Delikatesy Centrum zarządza spółka Eurocash Franczyza.

Jej działalność obejmuje przede wszystkim prowadzenie sieci sklepów spożywczych w oparciu o umowy franczyzowe zawarte pomiędzy firmą a podmiotami prowadzącymi placówki pod tym szyldem.

Ile zarabiają Delikatesy Centrum?

Na koniec 2022 r. Eurocash Franczyza posiadała 1 498 (2021 roku 1 519; 2020 roku 1 545) placówek franczyzowych. Sklepy zrzeszone w sieci prowadzą sprzedaż przede wszystkim na terenie południowo-wschodniej Polski.

Przychody firmy ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 278 044 659,93 zł w porównaniu do 259 136 694,44 w 2021 r. Zysk netto to 87 008 234,53 w porównaniu do straty rok wcześniej wynoszącej 288 846 515,31 zł.

Sklepy własne Delikatesów Centrum

Jak informuje Eurocash, sklepy własne sieci Delikatesy Centrum są prowadzone przez spółki w 100% zależne od Eurocash: Delikatesy Centrum sp. z o.o., Podlaskie Delikatesy Centrum sp. z o.o., FHC-2 sp. z o.o. oraz Madas sp. z o.o.).

Spółka Delikatesy Centrum w 2022 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2,21 mld zł, co przy sprzedaży za rok 2021 w wysokości 2,09 mld zł oznacza wzrost o ok. 5,9%. Strata netto to: 192 125 000 zł.

W 2022 roku spółka zamknęła 3 sklepy własne i otworzyła 3 nowe sklepy.

Spółka na koniec 2022 r. posiadała 398 sklepów ( w roku 2021 posiadała 398 sklepy).

Delikatesy Centrum z kołem ratunkowym

Przypomnijmy, w maju 2021 r. pisaliśmy, że Grupa Eurocash wdraża plan naprawczy w sklepach własnych Delikatesy Centrum. Do zadania specjalnego wytypowano tzw. grupę ratowniczą. Jej główne punkty określone w 2021 roku to:

- SEGMENTACJA I WYBÓR SKLEPÓW (na podstawie rankingu LFL i kontrybucji wyłoniono 180 sklepów własnych o najgorszych wynikach)

- KOŁO RATUNKOWE "PLAN" (plan naprawczy obejmuje znaczące inwestycje w marże, ceny, oferty promocyjne i lojalnościowe)

- ZAŁOŻENIA SPRZEDAŻY (Głębszy i odważniejszy plan inwestycyjny ukształtował założenia dotyczące odbudowy sprzedaży.)

- RATOWNICY ”LUDZIE” (Ratownicy HO: Grupa zadaniowa w HO do koordynowania planu)

- MONITOROWANIE I KONTROLA (Ciągłe monitorowanie procesu HO i Operacji w celu zapewnienia, że wszystkie zadania są wykonywane prawidłowo)

Nowy zarząd w 2022 r. i nowi menadżerowi w 2023 r.

Z dniem 31.01.2022 Noel Collett złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Eurocash Franczyza. Z dniem 31.01.2022 Rui Amaral złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Dnia 01.02.2022 na Prezesa Zarządu powołany został Dariusz Stolarczyk.

W lipcu 2023 r. pisaliśmy, że Marek Lipka obejmuje stanowisko Dyrektora Generalnego w spółce Eurocash Franczyza, gdzie będzie odpowiedzialny za rozwój sieci franczyzowej Delikatesy Centrum.

Marek Lipka na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny między innymi za realizację nowej strategii rozwoju sieci franczyzowej i handlowej Delikatesy Centrum. Lipka, zanim dołączył do Grupy Eurocash, był związany z Carrefour Polska, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Handlowego i Łańcucha Dostaw oraz członka zarządu.

Dołączenie Marka Lipki do Eurocash i kierownictwa sieci Delikatesy Centrum zbliża spółkę do realizacji ogłoszonej w sierpniu ub. r. strategii biznesowej na lata 2023-2025. Grupa deklarowała w niej m.in. plan intensywnych działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności lokalnych sklepów poprzez redukcję nożyc cenowych i dalsze inwestycje we franczyzę.

Delikatesy Centrum mają również nowego dyrektora marketingu. Od lipca szefuje nim Alessandro Beda. Alessandro Beda w kwietniu 2021 r. został dyrektorem ds. Lojalności, Cyfryzacji i Innowacji w Biedronce. Wcześniej był dyrektorem handlowym sieci.