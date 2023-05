Mex Polska z prawie 82 mln zł przychodów netto i 7,3 mln zł zysku netto. Będzie dywidenda

W samym IV kwartale przychody liczyły 21,1 mln zł (wzrost rr o 29,3%), a skonsolidowany zysk netto w tym czasie osiągnął wartość prawie 1,2 mln zł. Na wyniki finansowe w dużej mierze wpływ miała sprzedaż gastronomiczna generowana przez największy koncept Grupy – Pijalnia Wódki i Piwa. Głównym celem Zarządu Grupy jest dalsze skalowanie biznesu, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych marek gastronomicznych.

- Naszą przewagą jest odpowiednio zdywersyfikowane portfolio z przemyślanym profilem konceptów oraz właściwy dobór lokalizacji. Na dynamikę wpływa także prowadzenie uczciwej polityki cenowej i wykorzystanie odpowiednich okazji biznesowych, opartych m.in. o franczyzę. Widoczne jest to w wynikach finansowych Grupy. Rok 2022 powinniśmy zamknąć zyskiem netto o wartości 7,3 mln zł oraz z przychodami netto na poziomie prawie 82 mln zł, choć należy pamiętać, że to nie do końca miarodajne względem roku poprzedniego, kiedy to w skutek pandemii przez kilka miesięcy 2021 roku generowaliśmy przychody jedynie z oferty ,,na wynos’’ – mówi Dariusz Kowalik, członek zarządu, dyrektor finansowy w Mex Polska. – Porównywalny z analogicznym okresem jest jednak IV kwartał 2022 roku, w którym wypracowaliśmy 21,1 mln zł przychodów netto, co dało nam wzrost rr o 29,3%. Ponadto w tym czasie odnotowaliśmy zysk netto o wartości prawie 1,2 mln zł oraz zysk EBIT na poziomie 1,4 mln zł., które dały odpowiednio wzrost rr na poziomie 89,6% oraz 80,5% – dodaje.

Pięć konceptów Mex Polska

Głównym silnikiem napędu sprzedaży w GK Mex Polska jest oferta największego i jednocześnie jednego z najstarszych konceptów grupy – Pijalnia Wódki i Piwa.

- ,,Pijalnia Wódki i Piwa’’ to marka, która od lat cieszy się ogromnym powodzeniem, zarówno w mniejszych, jak i większych aglomeracjach. Aktualnie, na wszystkie 44 lokale Grupy, 32 należy do tego konceptu. To propozycja o zróżnicowanym menu w przystępnej cenie, która zasługuje na ciągły rozwój. Stąd też jeszcze nie powiedzieliśmy ,,ostatniego słowa’’ w jej rozwoju – komentuje Paweł Kowalewski, prezes Mex Polska.

Mex Polska jest spółką holdingową, zarządzającą obecnie 44 rozpoznawalnymi lokalami gastronomicznymi, które działają w ramach pięciu konceptów. Punkty gastronomiczne zlokalizowane są w całej Polsce, a wśród grupy lokali znajduje się sieć bistro Pijalnia Wódki i Piwa (działalność własna oraz franczyza), a także największa sieć restauracji meksykańskich The Mexican oraz sieć restauracji Pankejk (Gdańsk i Łódź) i nowoczesny koncept Prosty Temat (restauracje zlokalizowane w jednych z najpopularniejszych miast w Polsce – Warszawie i Sopocie). Najnowszym konceptem jest Chicas&Gorillas, który ulokowany został we Wrocławiu, a od stycznia br. dostępny jest także w centrum Łodzi.

Zarząd Mex Polska chce na bieżąco pozyskiwać nowe atrakcyjne lokalizacje spełniające warunki do uruchomienia nowych lokali, których budowa będzie finansowana ze środków własnych, bądź kredytów lub środków pochodzących od franczyzobiorców w ramach umów franczyzowych.

- Obserwujemy wyraźny po-pandemiczny trend powrotu konsumentów do korzystania z usług gastronomicznych na mieście, zwłaszcza w dużych miastach oraz aglomeracjach turystycznych. Nie obawiamy się więc z optymizmem patrzeć w przyszłość i tym samym poszukiwać kolejnych okazji biznesowych. Więcej o naszych kolejnych krokach rozwoju już wkrótce – zapowiada prezes Paweł Kowalewski.

Zarząd Mex Polska rekomenduje wypłatę 1,07 mln zł dywidendy

Zarząd spółki holdingowej Mex Polska przyjął uchwałę, zgodnie z którą zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 1,07 mln zł, co oznacza 35 proc. jednostkowego zysku netto za 2022 rok (3,1 mln zł). Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,14 zł. Propozycja wypłaty oznacza powrót do zapoczątkowanej kilka lat temu praktyki dywidendowej Mex Polska oraz wiąże się z coraz lepszymi wynikami finansowymi, a to oznacza wyraźny powrót Grupy Kapitałowej do stanu sprzed pandemii.

- Biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczną, cieszę się, że udaje nam się wyraźnie powracać do stanu sprzed pandemii, widoczne to było w wynikach finansowych za 2022 r. Okres ten zamknęliśmy z ponad 80 mln skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 7,2 mln skonsolidowanego zysku netto. To dobry moment by powrócić do zapoczątkowanej kilka lat temu praktyki dywidendowej. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej jesteśmy w stanie wspierać dalszy wzrost Grupy i dzielić się zyskami z naszymi akcjonariuszami, równocześnie doceniając ich zaufanie i wsparcie – mówi Dariusz Kowalik, członek zarządu i dyrektor finansowy w Mex Polska.

Spółka spodziewa się tendencji wzrostowej w przyszłych okresach rozliczeniowych. Zarząd wskazuje, że już teraz widzi wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2023 roku vs I kwartał 2022 r. Jak podano w raporcie okresowym za rok obrotowy 2022, spółka po I kwartale 2023 r. osiągnęła przychody na poziomie 19,2 mln zł vs 14,3 mln zł w I kwartale 2022 roku (wzrost rr o prawie 34 proc.).

Sieć placówek własnych i franczyzowych

W skład Grupy Kapitałowej Mex Polska wchodzi kilkadziesiąt spółek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo. Grupa zarządza 44 lokalami gastronomicznymi. Model biznesowy grupy zakłada równoległy rozwój sieci własnych, jak i franczyzowych placówek. Grupa obecnie rozwija kilka marek gastronomicznych: The Mexican, Prosty Temat, Pankejk, Pijalnia Wódki i Piwa. Najnowszym konceptem jest Chicas & Gorillas.

Lokale zlokalizowane są w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Sopocie, Gdańsku, Katowicach, czy Toruniu. Łącznie koncepty gastronomiczne Grupy rocznie odwiedza ok 6 mln osób. Rozwój sieci placówek gastronomicznych pochodzi ze środków własnych grupy, kredytów oraz środków finansowych od franczyzobiorców w ramach umów franczyzowych. W tym modelu rozwijana jest sieć lokali Pijalnia Wódki i Piwa oraz The Mexican.

Od 2012 roku spółka Mex Polska jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.