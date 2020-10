MiniVita MARKET - kolejny koncept Leszka Bacia

fot. za Market Vita, sklep sieci w Krakowie

Rzeszowska sieć 20 sklepów Market Vita tworzy nowy koncept. Mają to być placówki działające pod logo miniVita MARKET. Sieć złożyła już wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Przypomnijmy, że Market Vita to nowe logo na polskim rynku. Sieć powstała w wyniku porozumienia zawartego ze Spar International. Wcześniejsza nazwa to Spar Polska.

5 lutego 2020 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Joker TNC S.A. podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki na Joker TNC Spółka Akcyjna.

8 maja 2020 Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował zmianę nazwy spółki ze SPAR Polska S.A. na Joker TNC S.A.

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 12 848 700 zł. Jedynym akcjonariuszem jest Bać-Pol S.A. w restrukturyzacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. skład zarządu był następujący:

- Leszek Bać – Prezes Zarządu

- Andrzej Figiel – Wiceprezes Zarządu

- Andrzej Janowski – Wiceprezes Zarządu

Spółka na koniec 2019 r. zatrudniała 53 osoby.

W sprawozdaniu finansowym czytamy, że spółka zamknęła rok obrotowy stratą bilansową w wysokości 7 004 TPLN.

Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie rozwoju i obsługi sieci franczyzowej. Do 6 lutego 2020 roku Joker TNC S.A. był organizatorem sieci pod nazwą „SPAR” w ramach wyłącznej w Polsce licencji, udzielonej przez SPAR INTERNATIONAL B.V. z siedzibą w Amsterdamie, a od kwietnia 2020 roku pod logo „Marketvita”.

Przypomnijmy, 19 grudnia 2019 została zawarta ugoda w której strony postanowiły, że The SPAR GROUP będzie wyłącznym licencjobiorcą nazw handlowych oraz znaków towarowych SPAR w Polsce, a Joker TNC S.A. zaprzestanie korzystania z nich. Joker TNC S.A. zobowiązał się także do złożenia wszystkim franczyzobiorcom oferty rozwiązania umów franczyzowych. Ugoda obejmuje także zrzeczenie się wzajemnych roszczeń i zakończenie postępowań sądowych. W zamian za zawarcie ugody SPAR Group i SPAR International zobowiązali się solidarnie do zapłaty odszkodowania na rzecz Joker TNC S.A. Ugoda weszła w życie 6 lutego 2020 roku.

Na 2020 r. zarząd zaplanował podjęcie działań zmierzających do stworzenia nowej sieci franczyzowej działającej pod marką „Marketvita”. Oferta współpracy skierowana zostanie do niezależnych przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z handlem detalicznych artykułami spożywczymi.