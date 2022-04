Mondelez traci przez wojnę w Ukrainie

Konsumenci nadal podjadają w czasach kryzysu: producent takich marek, jak Oreos, LU, Milka i Côte d'Or odnotował wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale o 7,3%, do 7,76 mld dolarów (7,3 mld euro), co jest wynikiem lepszym niż oczekiwano. Wzrost wynika z podwyżek cen i utrzymującego się popytu na przekąski.

Zamknięcie fabryk na Ukrainie odbija się na wynikach operacyjnych

Jednak zysk operacyjny był o 189 mln dolarów niższy z powodu wojny na Ukrainie, gdzie producent musiał zamknąć dwie fabryki. Przez pozostałą część roku Mondelez spodziewa się straty 200 milionów dolarów z powodu utraty dochodów na Ukrainie. Producent musi szukać alternatyw dla niektórych produktów.

W wyniku wzrostu kosztów producent jest zmuszony do dalszego podnoszenia cen na wielu rynkach. Może to ostatecznie wpłynąć na konsumpcję, chociaż do tej pory tak się nie stało.