Multi Ice Group: nasi franczyzobiorcy mają takie same marże jak w poprzednich latach

- Dobiegający końca rok 2022 był dość stabilny i nie mamy przed sobą widma kryzysu. Oczywiście koszty wzrosły, to było nieuniknione, ceny produktów również. Jednak nasi franczyzobiorcy mają wciąż takie same marże na produktach. Co ważne, zainteresowanie wszystkimi formami franczyz, jakie są w naszej ofercie, jest bardzo duże, mówi Radosław Charubin właściciel i założyciel marki Multi Ice Group.