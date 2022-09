Multi Ice Group podsumował lodowy sezon. Powstało 30 nowych lodziarni

Sieci powiększyły się o kolejne punkty i wprowadziły do swojej oferty nowości. W przypadku LodyBonano były to lody rzemieślnicze, marka WLP postawiła natomiast na rozbudowę menu z lodami bezcukrowymi, bez laktozy czy mleka. Dodatkowo w lokalach pojawiły się bezcukrowe ciastka owsiane do kawy i kremy orzechowe 100% migdałowe, arachidowe i z nerkowców.

W tym sezonie franczyzobiorcy mogli otwierać swoje lodziarnie w trzech formatach do wyboru. Były to: lokal stacjonarny, wyspa w galerii handlowej oraz mobilna przyczepa z ogródkiem dla klientów. W przypadku tego ostatniego konceptu istniała też możliwość wynajmu punktu, zamiast jego zakupu.

Multi Ice Group w przyszłym sezonie zapowiada także kolejną nowość w ofercie franczyzowej. Będzie to opcja prowadzenia lodziarni pod szyldem LodyBonano oraz “u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich bez żadnych opłat. Obecnie wynoszą one od 700 do 1000 zł netto miesięcznie. Minimalny wkład własny w inwestycję to natomiast 25 tys. zł.