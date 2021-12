Multi Ice Group rozszerza ofertę franczyz o Dr Kluczyk

– Każdy franczyzobiorca otrzymuje od nas nie tylko pomysł na firmę z całym know how, ale po prostu – gotowy biznes. Mówiąc jeszcze konkretniej – zapewniamy mu wyposażony, nowoczesny lokal w formie estetycznej, designerskiej przyczepy, wszystkie niezbędne urządzenia, oprogramowanie i sprzęty potrzebne do działalności. Co więcej, sugerujemy odpowiednie lokalizacje, sprawdzone pod kątem potencjału sprzedażowego, pomagamy uzyskać dofinansowanie, szkolimy i wprowadzamy w tajniki zawodu. Praca naszych partnerów jest ograniczona do minimum. Można powiedzieć, że podpisują umowę, a my zajmujemy się całą resztą – mówi Radosław Charubin, założyciel Multi Ice Group.

– Posiadamy ponad 18-letnie doświadczenie w kreowaniu i zarządzaniu franczyzami w Polsce. Na przestrzeni lat współpracowaliśmy z tysiącami przedsiębiorców. Znamy rynek od podszewki i wiemy, jakie są jego potrzeby i jak rozwijać firmę, która przynosi zyski. Wyniki naszych partnerów mówią same za siebie. Udowadniamy, że każdy może prowadzić dochodową firmę, przy niewielkim nakładzie środków oraz wsparciu obejmującym prawie każdy aspekt działalności – przekonuje Radosław Charubin.

3 franczyzy do wyboru

Obecnie w ofercie Multi Ice Group są 3 franczyzy. Jednak jak podkreślają przedstawiciele sieci, na tym z pewnością nie koniec. Już wkrótce premierę będą miały kolejne koncepty z różnych branż, w tym gastronomicznej.

- LodyBonano - to jedna z najstarszych i największych franczyz w Polsce. Dzisiaj pod jej szyldem działa blisko 200 lokali w kraju. Lodziarnia ta specjalizuje się w amerykańskich świderkach.

- Drugą marką lodową Multi Ice Group jest “u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich. Jej oferta opiera się na lodach rzemieślniczych, a znakiem rozpoznawczym są nietypowe smaki, wykorzystujące bogactwo regionalnej kuchni, ziół czy owoców.

- Dr Kluczyk to natomiast zupełna nowość na rynku franczyz usługowych – punkt dorabiania i kodowania kluczy – samochodowych oraz domowych. W ramach franczyzy partnerzy otrzymują w pełni wyposażoną mobilną przyczepę z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem. Minimalny wkład własny to 25 tys. zł, a miesięczne zyski zaczynają się od 10 tys. zł.

– Zainteresowanie Dr Kluczyk jest bardzo duże, pierwsze punkty pod tym szyldem już działają. Dorabianie kluczy to dziś jedno z bardziej dochodowych zajęć, dlatego o zyski naszych partnerów jesteśmy spokojni – podsumowuje właściciel Multi Ice Group.