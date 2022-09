Muszkieterowie chcą odbudować zaufanie i przyciągnąć nowych franczyzobiorców

Odmień swoje życie

Odmień swoje życie to hasło przewodnie nowej platformy komunikacji modelu franczyzowego Grupy Muszkieterów. Rozwiązanie ma zachęcić potencjalnych franczyzobiorców do uruchomienia własnego biznesu w ramach marki Intermarché lub Bricomarché. Koncepcja uwzględnia takze digitalizację procesu rekrutacji dzięki uruchomieniu portalu kandydata oraz proponuje odmieniony sposób wymiany informacji z przyszłymi przedsiębiorcami. Dwie nowe i niezależne witryny internetowe, zmiana dokumentów prawnych to działania będące odpowiedzią Grupy Muszkieterów na wyzwania związane z dążeniem do podnoszenia standardów franczyzy w Polsce. Platforma wystartuje 23 września tego roku. Nowa komunikacja będzie promowana szeroko w mediach i social mediach.

Sieć ma nadzieję, że dzieki temu pozyska partnerów, którzy prowadzą obecnie sklepy niezależne i chcą się związać z partnerem franczyzowym, ale także zechca przejąć sklepy, które obecnie prowadzą przedsiębiorcy, wchodzący w wiek emerytalny i szukający sukcesora. Obecnie w procesie rekrutacji znajduje się 10 nowych franczyzobiorców.

Przywracanie zaufania

Przedstawiciele Grupy zaznaczają, że wyjście z komunikacją to także chęć przywrócenia zaufania do franczyzy Intermarche, która w ostatnich latach doczekała się negatywnych komentarzy ze strony byłych franczyzobiorców sieci. - Mamy wiele pozytywnych historii, które chcemy pokazać. Przeszliśmy restrukturyzację, poprawiliśmy rentowność sklepów - obecnie 95 proc. z nich jest rentownych. Chcemy wyjść szerzej z tym informacjami, bo zdaliśmy sobie sprawę, że dotychczas naszymi franczyzobiorcami stawali się dostawcy, współpracownicy, rodziny, czy przyjaciele osób już prowadzących sklepy. Teraz jest czas, żeby przedstawić się szerzej - mówi Bartłomiej Tarłowski, kierownik działu rekrutacji i szkoleń franczyzobiorców w Grupie Muszkieterów.

W 2021 roku do grona przedsiębiorców zrzeszonych w Grupie Muszkieterów dołączyło 16 osób. Póki co nie przełożyło się to na liczbę prowadzonych sklepów.

Sieć Intermarche straciła od początku roku kilka sklepów, m.in. w Słupsku w CH Jantar a także w Zielonej Górze, gdzie franczyzobiorca prowadził pięć sklepów. Jednak jeden zlikwidował a do reszty, jak informuje Grupa Muszkieterów, stracił prawo używania logo. W ten sposób sieć skurczyła się ze 198 do 192 placówek. Jeszcze w 2015 roku Grupa widziała potencjał na 500 sklepów Intermarche w Polsce i to do 2020 roku.

Jednocześnie centrala pokazuje dobre wyniki. Po pierwszych trzech miesiącach br. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły ponad 2 mld zł. To wzrost o ponad 210 mln zł i o 12 proc. rdr. Obroty sieci Intermarché, nie licząc stacji paliw, kształtowały się na poziomie ponad miliarda zł, ze wzrostem o ponad 8 proc. „like-for-like”.

Dwie platformy dla dwóch sieci

Od 23 września zainteresowani franczyzą będą mieli do dyspozycji dwie strony internetowe, osobną dla modelu Intermarché (www.franczyza.intermarche.pl) i dedykowaną dla systemu Bricomarché (www.franczyza.bricomarche.pl). Z każdej z nich będą mogli pozyskać niezbędne informacje na temat procesu rekrutacji, szkoleń, ale też założeń biznesowych, zakresu wsparcia czy wartości, jakimi kieruje się Grupa. Zainteresowani znajdą listę sklepów do przejęcia oraz aktualności na temat każdej z sieci. Większość treści użytkownicy będą mogli odsłuchać w formie podcastów. Formularz będzie bezpośrednio powiązany z portalem kandydata, za pośrednictwem którego potencjalni przedsiębiorcy będą uczestniczyć w rekrutacji.

– Komunikację będziemy opierać na historiach dotychczasowych franczyzobiorców, potwierdzających, że współpraca z nami pozwala nie tylko zwiększać zyski, lecz także osiągnąć poczucie niezależności, umożliwiając realizację aspiracji biznesowych oraz rozwoju jako przedsiębiorcy – mówi Marek Sawa, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Muszkieterów, właściciel dwóch supermarketów Bricomarché.

Digitalizacja procesu rekrutacji

Wraz z nową platformą komunikacji Grupa Muszkieterów dokonuje digitalizacji procesu rekrutacji i wprowadza portal kandydata. Jest to narzędzie, które umożliwi przyszłym franczyzobiorcom przejście przez cały proces rekrutacji, w tym przekazywanie niezbędnych informacji i dokumentów, planowanie spotkań i staży w sklepach oraz całościową komunikację z działem rekrutacji. Jednocześnie usprawni też pracę rekruterów, dzięki gromadzeniu potrzebnych informacji o kandydatach w formie cyfrowej i w jednym miejscu. Wszystkie czynności w aplikacji mogą odbywać się zarówno z poziomu komputera, jak i urządzenia mobilnego.

Grupa Muszkieterów wprowadza także nowy dokument potwierdzający wolę nawiązania współpracy – czyli List intencyjny. Dokument zastąpił dotychczasową umowę członkowską, i poza oficjalnym zatwierdzeniem członkostwa kandydata, pełni funkcję informacyjną – zawiera pakiet podstawowych danych o Grupie Muszkieterów, a także precyzuje główne prawa i obowiązki obu stron.