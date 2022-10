Muszkieterowie: Mamy fundusz dla franczyzobiorców, którzy chcą otworzyć stację paliw

Grupa Muszkieterów otworzyła 6 października br. nową stację paliw w Strzelcach Opolskich w województwie opolskim. Jest to 69. stacja Intermarché w Polsce i czwarta uruchomiona od początku roku. Kolejnym otwarciem Muszkieterowie umacniają swoją pozycję lidera na rynku przymarketowych stacji benzynowych.

SCA Petrole Polska dostarczy paliwa do stacji Intermarche

Stacja paliw w Strzelcach Opolskich działa przy sklepie Intermarché przy ul. Stawowej 1 w godzinach 5.30–23.00, 7 dni w tygodniu. Swoim klientom oferuje dostęp do paliw dostarczanych przez SCA Petrole Polska Sp. z o.o. Na miejscu kierowcy zatankują benzynę Pb 95, Pb 98 oraz olej napędowy, a także gaz LPG.

Sklepik i kącik bistro na stacjach Intermarche

Rolą stacji benzynowych Intermarché jest zarówno zapewnienie klientom dostępu do paliw w korzystnych cenach, jak i uzupełnienie oferty supermarketów. Na stacji w Strzelcach Opolskich działa sklepik, gdzie można kupić podstawowe artykuły, takie jak pieczywo, nabiał, wędliny, napoje, przekąski, słodycze i wiele innych. Dodatkowo na jej terenie znajdzie się także kącik bistro ze świeżo parzoną kawą oraz bogatą ofertą fast food.

Nowy koncept wizualny stacji paliw Intermarche

Punkt w Strzelcach Opolskich jest trzecią otwartą w tym roku stacją funkcjonującą w nowym koncepcie wizualnym. Do nowego oznakowania i wyglądu zostały wykorzystane podstawowe kolory Grupy Muszkieterów − czarny i czerwony, z dodatkiem bieli, które zastąpią dotychczasowe szarości. Wszystkie kolejne stacje paliw będą uruchamiane w nowym koncepcie wizualnym, a działające już placówki przejdą rebranding.

Obiekt w Strzelcach Opolskich jest drugim punktem sfinansowanym ze środków Funduszu Stacji Paliw utworzonego w ubiegłym roku z inicjatywy przedsiębiorców zrzeszonych w Grupie Muszkieterów.

– Konsekwentnie poszerzamy ofertę paliwową i uruchamiamy kolejne stacje, co pozwala nam stale wzmacniać naszą pozycję lidera segmentu. Chcemy, aby stacje działały wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dodatkowym wsparciem dla tych planów jest zainicjowany przez przedsiębiorców Fundusz Stacji Paliw, dzięki któremu właściciele sklepów mogą pozyskać finansowanie na budowę przymarketowych stacji, jak miało to miejsce w Lipnie oraz Strzelcach Opolskich – mówi Benjamin Ferte, Prezes Zarządu SCA Petrole Polska zajmującej się handlem paliwami w Grupie Muszkieterów.