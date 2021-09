Muszkieterowie zachęcają pracowników centrali do franczyzy

Umożliwia ona uruchomienie własnego biznesu w ramach sprawdzonego modelu franczyzowego w branży spożywczej oraz kategorii „dom i ogród” w Polsce.

W związku z planami dalszej ekspansji, Grupa Muszkieterów udostępnia swoim pracownikom specjalny program wspierający ich w otwarciu własnego supermarketu Intermarché lub Bricomarché. Możliwość ubiegania się o własny punkt sprzedaży skierowana jest do osób zatrudnionych w centrali, posiadających minimum trzyletni staż pracy. By przystąpić do Grupy Muszkieterów zrzeszającej setki polskich, niezależnych przedsiębiorców, pracownik musi przejść standardowy proces rekrutacji. Jednym z jego etapów jest spotkanie z innymi właścicielami placówek, jak również 3-dniowy staż w sklepie pod opieką właściciela, dające kandydatom szansę na poznanie specyfiki franczyzy na co dzień. Pracownik musi również odbyć szkolenie zakończone egzaminem.

Pracownicy decydujący się na zostanie franczyzobiorcami sieci mogą liczyć na dodatkowe benefity pozafinansowe i finansowe. Są one przeznaczone na pokrycie części wkładu własnego, niezbędnego do otwarcia swojego przedsiębiorstwa.

– Zapewniamy naszym pracownikom atrakcyjne możliwości rozwoju w strukturach Grupy Muszkieterów. Dlatego oferujemy im program, który w efekcie może skutkować otwarciem własnego sklepu pod znakiem Intermarché lub Bricomarché. Podstawą programu jest chęć wsparcia rozwoju zawodowego naszych doświadczonych pracowników poprzez umożliwienie im realizacji marzenia o własnej firmie. To unikatowa ścieżka rozwoju od specjalisty do przedsiębiorcy. Od momentu ogłoszenia wielu pracowników wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do programu. Wierzymy, że taka wizja rozwoju przyciągnie uwagę również tych, którzy są na etapie szukania pracy – mówi Bartłomiej Tarłowski, Kierownik ds. Rekrutacji i Szkoleń Franczyzobiorców w Grupie Muszkieterów.

Wyniki finansowe

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku Grupa Muszkieterów wypracowała obroty na poziomie 4,2 miliarda złotych, czyli aż o 11,5 proc. wyższe w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku. Jednocześnie firma stawia na rozbudowę kanału sprzedaży online, odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie wynikające ze zmian na rynku e-commerce. Sukcesywnie rozwija też usługę Drive.