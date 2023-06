Nasz Sklep od początku roku powiększył się o blisko 500 placówek

- Stawiamy na zacieśnianie współpracy z właścicielami naszych sklepów franczyzowych. Wkrótce oddamy do dyspozycji „strefę klienta”, gdzie nasi franczyzobiorcy będą mogli m.in. w wygodny sposób śledzić postępy aktualnych zadań handlowych, monitorować rozliczenia czy pobierać aktualne materiały promocyjne dedykowane dla ich placówek. W tym przypadku bardzo istotna jest kwestia integracji z systemami naszych producentów, dzięki czemu zyskujemy gwarancję, że wszystkie prezentowane przez nas informacje są zawsze aktualne. W niektórych przypadkach dane wyświetlane będą nawet w trybie rzeczywistym, tj. od razu, co znacząco ułatwi pracę – mówi Jan Sałata, dyrektor generalny sieci Nasz Sklep.

W ostatnich tygodniach do życia powołane zostały Rady Franczyzobiorców, na łamach których właściciele sklepów, podczas regularnych spotkań oraz konferencji z przedstawicielami centrali sieci Nasz Sklep, mogą omawiać bieżące zadania, zgłaszać problemy, sugerować potrzeby zmian, wypracowywać wspólnie nowe rozwiązania czy opiniować aktualne projekty.

- Przygotowujemy zupełnie nową propozycję szeroko zakrojonych działań z wykorzystaniem nowoczesnych mediów, w które zaangażujemy naszych franczyzobiorców. Wkrótce oddamy również do użytku aplikację mobilną, która stanie się doskonałym narzędziem w marketingowej komunikacji - zaznacza Rafał Batorowicz, dyrektor ds. marketingu i innowacji cyfrowych

Każdy franczyzobiorca może liczyć na pełne, stacjonarne szkolenie wprowadzające, jak i kolejne, regularne szkolenia z zakresu np. profesjonalnej obsługi klienta czy merchandisingu. - Udostępniamy franczyzobiorcom oraz ich pracownikom dostęp do naszego Uniwersytetu Przedsiębiorczości, w którym można odbyć szkolenia on-line z przeróżnych kategorii. Co więcej, pracownicy, którzy takie szkolenia odbędą, są dodatkowo nagradzani. Średnio do sieci Nasz Sklep dołączają ponad 3 sklepy dziennie – dodaje Tomasz Gąsior, dyrektor ds. franczyzy

Obecnie sieć handlowa Nasz Sklep liczy 5 285 placówek handlowych. Z początkiem roku liczba ta wynosiła 4 813 placówek, co oznacza, że w ciągu 5 miesięcy, do sieci dołączyły 472 nowe sklepy.