Nestlé organizuje praktyki dla studentów

Do 15 kwietnia studenci mogą aplikować na trzymiesięczne praktyki w biurze głównym i w fabrykach Nestlé w Polsce. To 22. edycja Programu Praktyk Letnich w Nestlé. Dotychczas zgromadził on 1062 uczestników – blisko połowa (45%) związała się z firmą na dłużej.

Program Praktyk Letnich Nestlé oferuje dwa obszary rozwoju: Business Internship Program oraz Technology Engineering Development Program. Pierwszy obejmuje praktykę w biurze głównym w Warszawie i jest propozycją dla osób poszukujących doświadczenia w obszarach m.in. IT, HR, digital, eCommerce, marketing, komunikacja, sprzedaż, zarządzanie, logistyka, finanse. Program skierowany jest do studentów III-V roku i absolwentów do roku po ukończeniu studiów.

Druga ścieżka to praktyka w fabrykach firmy dla osób zainteresowanych doświadczeniem w działach wspierających produkcję – takich jak: technologia i produkcja, zapewnienie jakości, inżynieria przemysłowa, wdrożenie i rozwój nowych produktów, a także BHP, finanse, HR czy IT. W programie mogą wziąć udział studenci IV-V roku i absolwenci do 2 lat po ukończeniu studiów o profilu technicznym lub biznesowym. Praktyki odbywają w fabrykach Nestlé w: Kaliszu, Kargowej, Nałęczowie, Nowej Wsi Wrocławskiej, Rzeszowie.

Przeczytaj także: KitKat rusza z nową kampanią reklamową i wprowadza nowe produkty

Praktyki potrwają od początku lipca do końca września.