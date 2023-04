Netwise wspiera sieci partnerskie i franczyzowe. Powołał spółkę PowerPRM

Decyzja o powołaniu spółki PowerPRM zapadła po pilotażowych, udanych projektach dla gigantów wśród franczyz.

– Teraz czas, by koncept Partner Relationship Management rozwijał się dalej w nowej formie. Modułowej, maksymalnie dopasowanej do potrzeb sieci i franczyz, z minimalnym okresem wdrożenia – mówi Jakub Skałbania, CGO Netwise. - Na naszym koncie mamy ponad 170 projektów z zakresu CRM i kilka projektów PRM. Oparliśmy się na doświadczeniu z zakresu biznesu i technologii, by stworzyć gotowy produkt, czyli PowerPRM - dodaje.

Jakub Skałbania, CGO Netwise (fot. mat. pras.)

Pomogą rozwijać sieć

Celem nadrzędnym platformy PowerPRM jest maksymalizacja biznesowego potencjału sieci. Narzędzie to wspiera zarządzających już na etapie pozyskania lub otwarcia nowego punktu sprzedaży np. pomaga ocenić jego rentowność. Następnie asystuje przy wdrożeniu koniecznych standardów, zabezpieczając spójność komunikacyjną i realizację obranej strategii. Automatycznie generuje zadania, monitoruje rezultaty osiągane przez punkt i przyspiesza wprowadzenie zmian strategicznych w każdym punkcie.

– Zaprosiliśmy do tego projektu mocny zespół ekspertów, od programistów, przez architektów biznesowych, po projektantów UI/UX. Wykorzystując nasze uzupełniające się kompetencje stworzyliśmy innowacyjną platformę o bezkonkurencyjnej funkcjonalności – zapewnia Wojciech Zarębski, CEO PowerPRM. – Platforma wspiera każdy ważny proces sprzedażowo-marketingowy. Powierzyliśmy automatyzację tych procesów technologii, żeby ludzie mogli robić rzeczy, w których są niezastąpieni - podkreśla.

Platforma oferować będzie dwa widoki. PowerPRM Back-Office App, czyli perspektywę organizacji, zbudowaną na Microsoft Power Platform oraz PowerPRM Self-Service Portal – portal dla partnerów lub franczyzobiorców. Rozwiązanie to usprawni komunikację i zaangażuje partnerów do wspólnego osiągania celów biznesowych. Całość procesów będzie wspierana przez sztuczną inteligencję.

Dla kogo PowerPRM?

Punktem wyjścia do stworzenia platformy PowerPRM były wnikliwie zmapowane potrzeby biznesowe firm działających w modelu franczyzowym i sieciowym. Każda z nich ma swoje odzwierciedlenie w konkretnych modułach, z których składa się rozwiązanie.

Wśród kilkunastu modułów znajdują się m.in. akwizycja i onboarding nowego partnera, definiowanie celów, zarządzanie partnerami i komunikacja z nimi, analiza danych, współdzielenie dokumentów, audyty i szkolenia, monitoring realizacji celów czy zwiększanie zaangażowania partnerów poprzez grywalizację.

Główni odbiorcy platformy to branża finansowa, handel detaliczny, bankowość, farmacja, motoryzacja oraz wszelkie inne, działające w oparciu o sieci sprzedaży lub franczyzę. Spółka skieruje ofertę głównie na rynek europejski, dobrze już znany Netwise S.A. z racji projektów przeprowadzonych w 27 krajach. Dzięki gotowym pakietom, klienci będą mogli dobrać rozwiązanie, które najlepiej pasuje do skali i strategii ich biznesu. Jedno zakończone wdrożenie PowerPRM działa już w amerykańskim oddziale globalnego producenta z branży automotive.

Netwise S.A. od 15 lat tworzy systemy i aplikacje biznesowe oparte o technologie firmy Microsoft, która siedmiokrotne wyróżniała warszawską spółkę tytułem Partnera Roku. Rozwiązanie PowerPRM również będzie działać w środowisku Microsoft, co pozwoli na elastyczne wkomponowanie go w ekosystem chmurowych rozwiązań tej firmy.

Start sprzedaży PowerPRM planowany jest na drugą połowę drugiego kwartału br., natomiast już teraz na stronie internetowej można umówić się na rozmowę z konsultantem biznesowym.