Nie tylko hot-dogi. Żabka poszerza ofertę przekąsek o cheesburgery

W Żabce kupimy także cheesburgery, fot. mat. pras.

Sieć Żabka poszerzyła portfolio szybkich przekąsek marki własnej o pozycję dla wielbicieli burgerów. Od 20 maja br. w strefie Żabka Café na klientów czekają cheeseburgery – klasyczny i jalapeño. Dostępne będą w cenie 4,99 zł za szt.

– Poszerzając nasz asortyment, zawsze staramy się wychodzić naprzeciw aktualnym oczekiwaniom naszych klientów. W czasie pandemii dostęp do restauracji został mocno ograniczony i wielu klientów musiało zrezygnować ze swoich ulubionych produktów. To z myślą o nich, we współpracy z naszym sprawdzonym partnerem handlowym, wprowadziliśmy do oferty cheeseburgery – powiedział Jerzy Roguski, dyrektor handlowy w firmie Żabka Polska.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa produkt oferowany jest w specjalnym opakowaniu. Cheeseburger jest owinięty w biały pergamin, a następnie zapakowany w pudełko. Na jego bezpieczeństwo wpływa także sam proces produkcji, który zakłada całościowe przygotowanie, włącznie z dozowaniem sosu, w zakładzie produkcyjnym. Burgery dostępne w sklepach sieci w nowym formacie można zakupić w wersji na ciepło lub przygotować je w domu.

Receptura cheeseburgera została opracowana w ścisłej współpracy firmy Żabka Polska z jednym z partnerów biznesowych, będących liderem rynku w produkcji dań gotowych. Producent burgerów jest również producentem większości dań gotowych marki własnej Szamamm, dostępnych w sklepach Żabka.