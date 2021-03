Niemal jedna trzecia obiektów Panattoni będzie w tym roku zasilana zieloną energią

Panattoni stawia na zieloną energię, która będzie zasilała magazyny, parki i centra dystrybucyjne dewelopera. Już w tym roku 250 000 MWh energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE) będzie napędzać obiekty o łącznej powierzchni blisko 3 mln m kw., zarówno te już istniejące, jak i nowobudowane.

Panattoni nawiązało współpracę z dostawcami energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Dostarczana energia ma tzw. gwarancje pochodzenia, czyli certyfikat potwierdzający jej pozyskanie z elektrowni wodnych, farm wiatrowych czy słońca. Na ten rok deweloper zakontraktował już blisko 250 000 MWh zielonej energii z gwarancjami. Zasili ona obiekty Panattoni w wielu lokalizacjach, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gliwicach, Sosnowcu, Krakowie, Lublinie, Zielonej Górze, Kielcach, Szczecinie, Gdańsku czy Białymstoku. Zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej służy także decyzja Panattoni, by od tego roku wszystkie nowe obiekty dewelopera były zaopatrywane wyłącznie przez energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. To oznacza, że po pierwszej fali zmian zasili on w OZE obiekty o łącznej powierzchni ok. 3 mln m kw., czyli blisko jedną trzecią wybudowanych do tej pory.

Wdrożenie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł to kolejny krok Panattoni na drodze do zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. – Chcemy, by nasza firma już w 2025 roku była zeroemisyjna i nie pozostawiała śladu węglowego – mówi Emilia Dębowska Sustainability Manager, Panattoni.

Deweloper już wcześniej podjął szereg innych działań proekologicznych. Z początkiem ub. roku wszystkie nowe inwestycje dewelopera są np. poddawane weryfikacji w systemie BREEAM na poziomie co najmniej Very Good. W samym 2020 roku metraż powierzchni z zielonym certyfikatem zwiększył się aż o 2,6 mln m kw. do 4,6 mln m kw.