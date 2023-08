Nowe przepisy dla e-biznesu. Kiedy nie trzeba rejestrować firmy?

Wraz z początkiem lipca kwota działalności nierejestrowanej w Polsce wzrosła do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli do 2700 zł. Dzięki temu osoby, które chcą np. prowadzić biznes w sieci, mogą zacząć budować i testować swoją potencjalną markę bez większych obciążeń.

- To przepisy, które funkcjonują już od jakiegoś czasu. W tym roku ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia, ta formuła uatrakcyjniła się. Teraz żeby prowadzić działalność nierejestrowaną nie można przekroczyć przychodu na poziomie 2700 zł miesięcznie. To duży plus tego rozwiązania. Nie ma ono docelowo zastąpić pełnej działalności gospodarczej, a umożliwić drobną, permanentną działalność – wyjaśnia Rafał Malujda, radca prawny IdoSell.

Co to jet działalność nierejestrowa i kiedy występują sytuacje, w których nie trzeba rejestrować firmy? Prowadzisz bloga, przygotowujesz projekty graficzne, a może produkujesz własne wino lub okazjonalnie sprzedajesz coś przez internet – czytamy na rządowej stronie biznes.gov.pl, na której znajduje się wyjaśnienie, kiedy można zarabiać bez rejestrowania działalności gospodarczej.

Na czy polega działalność nierejestrowa?

Działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły, prowadzona we własnym imieniu.

Działalność nierejestrowa, nawet jeśli spełnia te cztery warunki, to ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą - żeby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych.

Taka działalność nie wymaga rejestracji firmy.

Od lipca 2023 roku próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosi 2700 zł brutto miesięcznie

Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrową?

Możesz prowadzić działalność nierejestrową jeżeli:

miesięczne przychody z twojej działalności nie przekroczą: do 30 czerwca 2023 roku – 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku; od 1 lipca 2023 roku – 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku;

w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś działalności gospodarczej.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, nawet jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach była zawieszona. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej liczone jest jak jej niewykonywanie.

Przepisy przewidują jeden wyjątek od wymogu niewykonywania działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiącach.

Osoba fizyczna może wykonywać działalność nierejestrową, nawet jeżeli pomiędzy 30 kwietnia 2013 roku a 29 kwietnia 2018 roku wykonywała działalność gospodarczą, pod warunkiem że: pomiędzy 30 kwietnia 2017 roku a 29 kwietnia 2018 roku nie była wpisana do CEIDG; jej wpis do CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 roku.

W praktyce to oznacza, że jeżeli działalność gospodarcza była wykonywana poza granicami Polski, to nie ma wpływu na prawo do wykonywania działalności nierejestrowej w Polsce.

Przykład. Pani Janina zarejestrowała firmę w CEIDG i rozpoczęła działalność gospodarczą w maju 2013 roku. W lutym 2017 roku złożyła wniosek o jej wykreślenie z CEIDG i wyjechała do Niemiec. Tam, w lipcu 2017 roku, zarejestrowała firmę. W maju 2018 roku Pani Janina wróciła do Polski i postanowiła prowadzić działalność nierejestrową. Mogła to zrobić, ponieważ wykonywała działalność gospodarczą w ostatnich 60 miesiącach za granicą oraz: jej wpis do CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 roku; pomiędzy 30 kwietnia 2017 roku a 29 kwietnia 2018 roku nie była wpisana do CEIDG.

Czytaj więcej tutaj: biznes.gov.pl

Branże beauty, fashion, dziecięca i małe manufaktury

Dzięki zwiększeniu progu przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej w Polsce, osoby bezrobotne lub pracujące czy pragnące przetestować swój biznes mogą to zrobić bez większego ryzyka. Sprawdzi się to m.in. w kontekście e-biznesu. Tym bardziej, że na polskim rynku istnieją platformy sklepowe, które wspierają przedsiębiorców w budowaniu i skalowaniu biznesu.

- Nowe przepisy mogą pomóc w otwarciu własnego sklepu internetowego i ustabilizowaniu biznesu do momentu, w którym kwoty zaczną regularnie przekraczać dopuszczalną w przepisach kwotę przychodu – komentuje Rafał Malujda.

Osoby bezrobotne, które nie chcą utracić tego statusu (np. ze względu na oczekiwanie na dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności) mogą już tworzyć podwaliny swojego e-biznesu i rozwinąć go już po otrzymaniu dotacji. W ramach działalności nierejestrowanej bezrobotny może jednak wyłącznie sprzedawać towary (i zawierać umowy sprzedaży). Nie może świadczyć usług na podstawie innych umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia.

Osoba, która składa prośbę o dotację, dopóki jej nie otrzyma (bo wtedy jest zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej), może prowadzić działalność nierejestrowaną – np. otworzyć sklep internetowy. Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, również mogą prowadzić nierejestrowaną działalność. Może ona polegać zarówno na sprzedaży towarów, jak i świadczeniu usług. Jeżeli praca na etacie nie jest tym, co dana osoba chciałaby robić przez całe życie, może równolegle próbować swoich sił w innej branży, np. sprzedaży rękodzieła.

- Prowadząc działalność nierejestrowaną nie masz obowiązku rejestracji w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym ani statystycznym. Ponadto nie musisz płacić składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy ani podatku VAT. Wystarczy, że będzie prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i złoży PIT 36 rozliczony według skali – podkreśla Rafał Malujda.

Nowe przepisy mogą mieć wpływ na zwiększenie się liczby sklepów internetowych w Polsce. Prowadzenie działalności nierejestrowanej w sieci może się sprawdzić m.in. w branżach beauty, fashion, dziecięcej, dostawców contentu czy też w przypadku małych manufaktur.