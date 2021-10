Nowe stacje franczyzowe Moya. Plan minimum to 500 punktów do końca 2024 r.

Działa już 347 stacji paliw MOYA.

Ostatnio oddane do użytku klientów są franczyzowe stacje w Krośnie (woj. podkarpackie) oraz Poniatowie (woj. łódzkie).

Anwim S.A. w ostatnich latach powiększa sieć Moya otwierając kilkadziesiąt nowych stacji paliw rocznie. Celem jest osiągnięcie pułapu minimum 500 punktów do końca 2024 r. Zgodnie z założeniami sieć rozwija się na dwóch filarach – współpracy partnerskiej z franczyzobiorcami oraz budowie nowych stacji własnych – w trzech modelach funkcjonowania: stacji obsługowych z Caffe MOYA oraz sklepami convenience, automatów dla flot oraz stacji samoobsługowych MOYA express – dla klientów detalicznych i biznesowych.

Nowe stacje franczyzowe

W ostatnim czasie do sieci MOYA zostały włączone dwa obiekty franczyzowe: stacje w Krośnie oraz w Poniatowie. Punkt w Krośnie jest już siedemnastym w całym województwie podkarpackim. Jest to niewielka, lecz dobrze wyposażona stacja. Kierowcy mogą zatankować tu benzynę 95 lub olej napędowy oraz skorzystać z kompresora, odkurzacza i myjni bezdotykowej. Truckerzy mają do dyspozycji osobny podjazd z szybkim wlewem diesla. Caffe MOYA oferuje standardowe menu, czyli m.in. hot-dogi, zapiekanki, ciastka i oczywiście kawę.

Stacja w Poniatowie to obiekt tranzytowy położony przy drodze krajowej nr 12 relacji Radom-Piotrków Trybunalski. Oferta dla klientów zmotoryzowanych obejmuje każdy rodzaj paliwa, czyli benzynę 95, 98, olej napędowy standardowy oraz uszlachetniony ON MOYA Power, a także kompresor i odkurzacz. Stacja dysponuje rozszerzoną ofertą gastronomiczną Caffe MOYA, a w niej: kawa, ciastka, zestawy stripsów z kurczaka z frytkami, hot dogi, zapiekanki, pierogi czy pizza.

Obie stacje wyposażone są w sklepy convenience, w których można zaopatrzyć się w zakupy na drogę lub do domu.