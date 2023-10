Nowe stacje MOYA na Śląsku i w Małopolsce

Anwim nie zwalnia tempa, w jakim w całej Polsce otwiera kolejne punkty MOYA. Firma jest największym polskim niezależnym operatorem sieci stacji paliw w kraju, zarówno własnych, jak i franczyzowych.

Pierwsza nowa stacja znajduje się na trasie Bieruń - Mysłowice (DW934) w miejscowości Chełm Śląski. Obiekt oferuje benzynę 95 i 98, olej napędowy standardowy i uszlachetniony oraz LPG. Jest to stacja obsługowa ze sklepem typu convenience oraz konceptem kawiarniano-gastronomicznym Caffe MOYA. Klienci mają do dyspozycji także dodatkowy punkt gastronomiczny, myjnię, a także Lotto. Stacja w Chełmie Śląskim jest przystosowana do obsługi ruchu ciężarowego i posiada udogodnienia, jak parking, podjazd, szybki wlew diesla, pojemniki z płynem AdBlue. Na stacji znajduje się także kompresor.

Drugi punkt to stacja w małopolskiej miejscowości Joniny przy drodze powiatowej nr 1384K i oferuje paliwo 95, ON, ON MOYA Power, LPG oraz płyn AdBlue. Tu także klienci mają do dyspozycji dobrze wyposażony sklep oraz Caffe MOYA z pyszną kawą oraz przekąskami.

Stacje będą działały w godzinach 6:00-22:00. Z okazji otwarcia na klientów obu punktów czekają promocje na paliwo oraz wybrane produkty w sklepie wielobranżowym i strefie gastronomicznej.