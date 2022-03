Nowe stacje Moya ze sklepami spożywczo-przemysłowymi

Stacja MOYA w wielkopolskiej miejscowości Kwilcz mieści się tuż przy drodze krajowej nr 24 (trasa Pniewy – węzeł drogi ekspresowej S3). Caffe MOYA oferuje rozbudowane menu z produktami przygotowywanymi na miejscu.

Obiekt w Skopaniu w województwie podkarpackim mieści się przy lokalnej drodze relacji Baranów Sandomierski – Majdan Królewski. Jest to stacja własna, należąca do Anwim S.A., operatora sieci MOYA. W sklepie klienci mogą zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty zarówno spożywcze, jak i przemysłowe. Na stacji także znajduje się koncept gastronomiczny Caffe MOYA. Stacja wyposażona jest ponadto w Paczkomat.

Przeczytaj także: Litewska rafineria PKN Orlen nie zamierza kontynuować importu z Rosji

Obiekt w Cekanowie mieści się przy drodze krajowej nr 62, która prowadzi z Płocka do Wyszogrodu, a następnie do Nowego Dworu Mazowieckiego. Stacja przystosowana jest nie tylko do obsługi ruchu lokalnego, lecz także tranzytowego. Obecny na stacji jest koncept gastronomiczno-kawiarniany Caffe MOYA, a w sklepie zakupić można produkty na drogę oraz do domu – przekąski i napoje na każdą okazję. Ponadto, na stacji można wysłać kolekturę LOTTO, odebrać przesyłkę DHL oraz doładować konto E-Toll.

Stacja w Zarzeczu także zaprasza do Caffe MOYA.

Punkt w Szczecinie mieści się na terenie centrum handlowego, przy ul. Milczańskiej 31F. W stolicy województwa zachodniopomorskiego MOYA ma już siedem stacji paliw – cztery z nich to obiekty samoobsługowe, a trzy tradycyjne – z przystacyjnym sklepem i konceptem gastronomiczno-kawiarnianym Caffe MOYA.