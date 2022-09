Nowi franczyzobiorcy w sieci Spar

W rejonie Kościana jest to już drugi sklep sieci – pierwszy działa w Kurzej Górze. Nowy market znajduje się w centrum handlowym MIM przy Al. Kościuszki 16-18 i ma salę sprzedaży o powierzchni 436 m2. Sklep posiada lady obsługi tradycyjnej, nowoczesne stoiska piekarnicze i alkoholowe.

Natomiast SPAR Mini w Józefowie to sąsiedzki sklep na szybkie, wygodne i codzienne zakupy. To format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich.

Spar szuka kolejnych lokalizacji

“To dla nas bardzo ważne, że kolejne sklepy dołączają do naszej sieci. Intensywnie rozwijamy naszą ofertę produktową oraz zasięg geograficzny. Doskonale układa się nasza współpraca z sieciami paliw AVIA, gdzie otwieramy kolejne placówki SPAR Express. Zwiększamy możliwości marki własnej, wprowadzając ciekawe linie produktowe i nowatorskie wyroby – jak świeże warzywa czy produkty gotowe, przygotowywane w naszych zakładach. Do tego rozbudowujemy centrum logistyczne w Czeladzi i mocno pracujemy nad zwiększaniem lojalności naszych partnerów. Cały nasz biznes związany jest właśnie z lojalnością. Sensem tego biznesu jest zaspokajanie potrzeb naszych partnerów detalicznych. Innymi słowy, cały czas musimy pracować nad lojalnością partnerów, dostosowywać się do zmian na rynku, dbać o interesy partnerów i o to, by prowadzenie sklepu przynosiło im pieniądze” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

SPAR cały czas rozwija swoją markę własną – sieć wprowadziła świeże warzywa SPAR oraz dania gotowe i soki pod marką Fresh to go. Łącznie w ofercie jest ponad 600 indeksów marki własnej, a w planach jest rozszerzenie asortymentu do 1000 indeksów.

Dodatkowo 10 indeksów produktów bezglutenowych rozszerzyło ofertę marki własnej SPAR. Oferta obejmuje ciastka, biszkopty, makarony i mąki.