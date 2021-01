Nowy koncept gastronomiczny: Mobilna lodziarnia z ogródkiem w 2 tygodnie

Wizualizacja nowego konceptu lodziarni Wytwórni Lodów Polskich "u Lodziarzy"; fot. materiały prasowe

Lodziarnia gotowa do pracy w 2 tygodnie? Taki koncept zadebiutował w ofertach franczyzowych Wytwórni Lodów Polskich “u Lodziarzy” oraz LodyBonano.

Mobilna przyczepa ze strefą relaksu to opcja dla przedsiębiorców, którzy poszukują kompleksowych rozwiązań – sprawdzonego modelu biznesowego oraz szybkiego startu inwestycji.

– Zależało nam, aby franczyzobiorcy otrzymali rozwiązanie, które nie będzie wymagało dodatkowych nakładów pracy. Dlatego nasza mobilna lodziarnia z ogródkiem jest gotowa do zarabiania w kilkanaście dni – przekonuje Radosław Charubin, właściciel marek Wytwórnia Lodów Polskich “u Lodziarzy” oraz LodyBonano i dodaje, że partnerzy, którzy zdecydują się na współpracę, mają zagwarantowane wsparcie na każdym etapie inwestycji: – Począwszy od uzyskania dofinansowania, przez dobór lokalizacji, rozstawienie pod podanym adresem w pełni wyposażonej lodziarni, aż po przeszkolenie pracowników. To najbardziej kompleksowe rozwiązanie na rynku.

Inwestycja w biznes na kołach zamyka się w ok. 25 tys. złotych, reszta finansowana jest przez leasing. Jeśli franczyzobiorca nie dysponuje pełną sumą, sieci oferują swoją pomoc w uzyskaniu dotacji ze źródeł rządowych, samorządowych czy unijnych. Zajmuje się tym specjalnie powołana jednostka.

Franczyzy Wytwórni Lodów Polskich “u Lodziarzy” oraz LodyBonano nie pobierają żadnej opłaty początkowej ani nie wymagają dzielenia się procentem z zysków. Jedynymi należnościami są opłata franczyzowa wynosząca średnio ok. 600 zł netto miesięcznie oraz opłata marketingowa w kwocie 150 zł netto.

– Aby otworzyć własną lodziarnię, nie trzeba znać się na tajnikach tej branży. Można powiedzieć, że prowadzimy naszych franczyzobiorców za rękę. Oferujemy szkolenia dla właścicieli i pracowników oraz zapewniamy stały kontakt z dedykowanym opiekunem. Chcemy, aby partnerzy czuli w nas oparcie i nie postrzegali sieci przez pryzmat sztywnych wymagań. U nas ich nie ma. Jest za to gotowy, sprawdzony pomysł na biznes, który zarabia na siebie już po pierwszym sezonie – przekonuje Radosław Charubin.