Nowy minister rolnictwa doprowadzi do finału sprawę Narodowego Holdingu Spożywczego?

Chciałbym, żeby Narodowy Holding Spożywczy powstał w pół roku - powiedział w środę Henryk Kowalczyk.



Według Kowalczyka, trudnym zadaniem dla resortu jest stabilizacja rynków rolnych, zwłaszcza w momencie, gdy z nieuzasadnionych przyczyn spadają ceny produktów rolnych. Nie ma państwowego przetwórstwa, dlatego przetwórcy mają pozycję monopolistyczną i dyktują niskie ceny np. dotyczy to jabłek czy owoców miękkich. "Zapowiadana budowa holdingu spożywczego mogłaby temu w jakiś sposób przeciwdziałać" - stwierdził.

"Mam nadzieję, że z panem premierem (Jackiem) Sasinem doprowadzimy to przedsięwzięcie do finału, bo to będzie dobre narzędzie do przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, jakie są obecnie stosowane" - powiedział Kowalczyk.

Minister poinformował, że w środę jest umówiony z ministrem Sasinem na rozmowę, ale głównie jej tematem będzie cena nawozów, choć temat holdingu też zostanie poruszony.

