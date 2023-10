Od pięciu produktów do ciastkowego imperium. Jest kolejna zmiana właścicielska

Roczny wolumen produkcji firmy to obecnie ponad 40 tys. ton ciastek

i krakersów, eksportowanych do prawie 50 krajów świata. Dr Gerard zatrudnia obecnie ponad 1 100 osób, z których większość pracuje w dwóch zakładach produkcyjnych w Międzyrzecu i Radzyniu Podlaskim. Tym samym firma jest jednym z największych pracodawców w tym regionie.

Dr Gerard oferuje aż 200 produktów, które codziennie zjeżdżają z 22 linii produkcyjnych. W ofercie znajduje się wiele marek znanych i lubianych przez klientów w Polsce i na świecie. Należą do nich m.in. Pryncypałki, Pasja, Mafijne, Pryncytorcik czy rurki Rolls Rolls. Specjalnie z okazji 30. rocznicy powstania firmy, produkty dr Gerard można kupić w jubileuszowych opakowaniach.

ciastka Mafijne Lemon, fot. mat. pras.

Dr Gerard w dobrej kondycji finansowej

Dr Gerard świętuje swoje 30-lecie w dobrej kondycji finansowej. W 2022 roku przychody firmy wyniosły 531 mln zł (+29% r/r), a zysk operacyjny 20,3 mln zł (+300% r/r). Mimo niełatwej sytuacji gospodarczej i rosnących kosztów, po trzecim kwartale 2023 r. firma zrealizowała plan sprzedaży powyżej zakładanych celów, uzyskując tym samym rekordowe wyniki.

Dr Gerard - produkcja, fot. mat. pras.

– Przez 30 lat istnienia naszej firmy wypracowaliśmy wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy, a które nadają kierunek naszym działaniom i dalszemu rozwojowi. To sprawdzone receptury, wysoka jakość, profesjonalny zespół oraz nowoczesne technologie produkcji. Śledzimy trendy rynkowe i odpowiadamy na zmieniające się gusta konsumentów – wylicza Jarosław Zawadzki, prezes dr Gerard.

Jarosław Zawadzki, prezes dr Gerard, fot. mat. pras.

Wyroby firmy są eksportowane do prawie 50 krajów. Najwięcej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu, ale również do Hiszpanii, Francji, czy nawet na Filipiny. Dr Gerard posiada też swoje spółki zależne w Rumunii i na Węgrzech.

Dr Gerard - nowy inwestor, nowe możliwości

Nowym właścicielem firmy, po funduszu inwestycyjnym Bridgepoint, została grupa Adam Foods. To jeden z największych producentów ciastek na rynku iberyjskim, którego produkty obecne są w ponad 75 krajach.

- Nowy inwestor oznacza dla nas nowe możliwości wzrostu poprzez rozwój parku maszynowego, innowacji i zwiększenie obecności na rynkach półwyspu iberyjskiego. Kolejne działania firmy przewidują dalszą ekspansję na rynku. Planujemy zwiększyć nacisk na sprzedaż produktów brandowych oraz wzmocnić działania marketingowe – zapewnia Jarosław Zawadzki.

Od pięciu produktów do ciastkowego imperium

Historia firmy dr Gerard zaczęła się od małego zakładu produkcyjnego w Lipinach Starych. Powstające w nim kruche ciastka cieszyły się tak dużą popularnością, że już po roku działalności oferta firmy zwiększyła się z pięciu do kilkudziesięciu produktów. W 1997 r. powstał duży zakład dr Gerard w Radzyniu Podlaskim, a oferta rozszerzyła się o krakersy. Kolejnym przełomowym momentem było otwarcie drugiej fabryki w 2002 r. w Międzyrzecu Podlaskim. Od 2015 r. dr Gerard wzmocnił ofertę produktów słonych, przejmując od Grupy Mieszko firmę Artur, producenta ciastek kruchych oraz krakersów. W swojej historii firma przeszła też kilka zmian właścicielskich. W 2010 r. została przejęta przez francuską grupę piekarniczą Poult. W 2013 r. dra Gerarda odkupił fundusz Bridgepoint. Hiszpański Adam Foods przejął producenta ciastek 10 lat później.