Odwiedzamy pierwszy lokal Popeyes w Polsce (zdjęcia)

Popeyes Louisiana Kitchen, znana również jako Popeyes, to sieć restauracji fast food specjalizujących się w serwowaniu kurczaka. Restauracje Popeyes są znane z oferowania smażonych kurczaków, które wyróżniają się charakterystycznym przyprawieniem, nadającym im wyjątkowy smak.

Gdzie będzie otwarta pierwsza restauracja Popeyes?

Pierwsza restauracja Popeyes zostanie otwarta 7 lipca w wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim. Kolejne otwarcia w tym roku nastąpią w Szczecinie, a potem w Warszawie, gdzie powstaną kolejne trzy lokale. W sumie w tym roku zostanie otwartych pięć restauracji Popeyes w Polsce, oraz możliwe, że dwie lub trzy w Czechach.

Jak wygląda i co zjemy w sieci Popeyes. Zajrzeliśmy do lokalu i do kuchni, fot. dlahandlu.pl|RK

Dostawy od Popeyes do domu

Popeyes poinformował również, że prowadzi rozmowy z różnymi firmami dostarczającymi posiłki z restauracji do domu. Sieć nie planuje budować własnej floty, lecz zamierza opierać się na istniejących firmach kurierskich, takich jak Pyszne.pl.