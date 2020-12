Organizacje reprezentujące biznes franczyzowy przyjęły założenia do Kodeksu Franczyzy

fot. shutterstock

Polska Organizacja Franczyzodawców poinformowała, że wszystkie stowarzyszenia oraz organizacje franczyzobiorców i franczyzodawców, zrzeszone w Zespole ds. Franczyzy przy

Rzeczniku MSP przyjęły założenia do Kodeksu Franczyzy, które pozwolą ulepszyć jakość współpracy franczyzowej w Polsce.

- 2 grudnia 2020 to ważny dzień przełomu. Cieszymy się, że Zespół ds. Franczyzy przy Rzeczniku MSP Adamie Abramowiczu zasilą kolejni eksperci od prawa cywilnego i finansów. Gwarantuje to wysoką jakość ostatecznej formy Kodeksu, nad którym finalne prace mają zacząć się w połowie stycznia w 2021. Przyjęcie założeń do Kodeksu i reprezentatywność Zespołu to sukces Urzędu Rzecznika MSP i organizacji, które porzuciły partykularyzmy na rzecz kompromisu. Dziękujemy i deklarujemy dalszą współpracę - czytamy na stronie POF.

Prace nad założeniami trwały od wielu miesięcy. Kodeks może zostać przyjęty jeszcze w grudniu.

Przypomnijmy, że 2 lipca podczas pierwszego spotkania organizacyjne go zespołu ds. franczyzy przy rzeczniku MŚP Paweł Tracz (przewodniczący zespołu) zaproponował utworzenie kodeksu dobrych praktyk w zakresie współpracy franczyzodawców z franczyzobiorcami. Takie dokumenty powstały już w niektórych krajach UE.

Przypomnijmy, zespół tworzą obecnie następujące organizacje:

1. Polska Izba Handlu

2. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

3. Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

4. Związek Pracodawców Aptecznych

5. KZRSS Spolem

6. Kongregacja Polskiego Handlu

7. Polska Izba Paliw Płynnych

8. Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

9. Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”

10. Business Centre Club

11. Polska Organizacja Franczyzodawców

12. Stowarzyszenie Polska Sieć Handlowa Unia

13. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu

14. Konfederacja Lewiatan