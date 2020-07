Pandemia nie zmieniła planów Spara

Pan Rob sam generuje te kłamstwa czy tylko powtarza zgrabne formułki, które mu sufluje TS, JK i MM do spółki z DL i SW i matacz WB ?? Rzeczywistość skrzeczy, sklepy puste, wybór beznadziejny bo albo pani Sylwia się nie zna albo „tuzy” handlu w Krakowie ale tam naprawdę nie ma po co chodzić .. i di tego ceny, katastrofa .. oni mogą mieć i 1000 sklepów tylko nadal potencjał = 0

Edek 2020-07-28 16:09:54

Tyle kasy utopić co utopi Pan Rob i Spar Group w Polsce to jeszcze nikt nie utopił.



Ale jak się zaufało takim ludziom to co się dziwić