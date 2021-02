PepsiCo będzie produkować w Polsce butelki z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu

- Do końca 2021 roku rozpoczniemy produkcję w Polsce wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda z surowca zawierającego tworzywo w 100% pochodzące z recyklingu. W ten sposób realizujemy naszą wizję świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem – już w lipcu minionego roku wprowadziliśmy do obiegu butelki herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w 100% wykonane z rPET - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Michał Jaszczyk, prezes zarządu, dyrektor generalny PepsiCo Polska.

- Przyjęliśmy zobowiązanie, aby bezzwłocznie stawić czoła wyzwaniu, jakie stawia przed nami zanieczyszczenie plastikiem. (...) Kluczem do powodzenia tego przedsięwzięcia jest współpraca między wszystkimi interesariuszami na rynku. Projektujemy opakowania, które nadają się do ponownego przetworzenia, redukujemy ilość stosowanych opakowań, a także ułatwiamy recykling konsumentom. Podejmujemy współpracę z samorządami oraz podmiotami z branży przetwórstwa surowcowego, ponieważ zależy nam na tym, aby możliwa była zbiórka jeszcze większej ilości butelek z tworzyw sztucznych. Każdy może i powinien odegrać swoją rolę w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego – my to czynimy i zachęcamy do tego innych - komentuje prezes PepsiCo Polska.

