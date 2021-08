PepsiCo zainwestuje milion zł w zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej

• Dzięki inwestycji w regionie powstanie 450 miejsc pracy, a wytwarzane w zakładzie produkty będą eksportowane do ponad 20 europejskich krajów

• Obiekt uzyska neutralność klimatyczną do roku 2035 i będzie wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nowa fabryka będzie dostarczać przekąski zarówno na rynek polski, jak i na eksport do ponad 20 krajów, w tym m.in. Niemiec, Czech, Słowacji, a także Węgier. Obiekt o powierzchni zbliżonej do siedmiu boisk do piłki nożnej zostanie wybudowany na 30-hektarowej działce położonej w miejscowości Święte koło Środy Śląskiej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (woj. dolnośląskie).

PepsiCo rekrutuje

Wraz z dynamicznym rozwojem działalności PepsiCo w Polsce realizuje program bezpośrednich i pośrednich rekrutacji pracowników. Obecnie firma zatrudnia ponad 3600 osób. W kolejnych latach zatrudnienie w nowym zakładzie zdobędzie ponad 450 wykwalifikowanych pracowników.

Istotną rolę w procesie wyboru lokalizacji zakładu odgrywało dogodne położenie przy skrzyżowaniu licznych szlaków komunikacyjnych, dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także bardzo dobrze przygotowana oferta ze strony Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.