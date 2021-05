Po lockdownie Sfinks rozwija franczyzę

Sfinks rozwija franczyzę, fot. mat. pras.

Sfinks Polska, właściciel sieci Sphinx, uruchomił nową restaurację tej marki w centrum Białegostoku. Kolejne lokale – w Częstochowie, Krośnie, Szczytnie, Bielsku-Białej i Krakowie – są przygotowywane do otwarcia. Wszystkie restauracje będą prowadzone przez franczyzobiorców.

- Wraz z odmrożeniem branży gastronomicznej odmrażamy z naszymi franczyzobiorcami inwestycje, które zatrzymała pandemia. Część z nich była gotowa już wcześniej, ale uruchomienie nowego biznesu w czasie pandemii tylko do obsługi zamówień z dostawą nie było opłacalne. Teraz, gdy wreszcie gastronomia może na nowo obsługiwać gości na miejscu i zaczyna się wysoki sezon dla naszej branży, wracamy do rozwijania sieci. Planujemy kolejne restauracje – mówi Dorota Cacek, wiceprezes Sfinks Polska.

Najnowsza restauracja pod szyldem Sphinx działa w turystycznym i spacerowym centrum Białegostoku, - przy Rynku Kościuszki 6. Białostocki Sphinx jest drugą, po lokalu w CH Alfa, restauracją tej sieci w stolicy Podlasia. Lokal w raz z ogródkiem ma powierzchnię ponad 300 mkw.

Spółka ma już umowy z franczyzobiorcami na uruchomienie kolejnych pięciu restauracji w ramach sieci Sphinx. Lokale są na różnym etapie przygotowań, ale intencją operatora i franczyzobiorców jest, by ruszyły najszybciej jak to możliwe, jeszcze latem. Restauracje w Krośnie, Szczytnie i Bielsku-Białej będą pierwszymi lokalami Sphinx w tych miastach. W Częstochowie będzie to drugi lokal sieci Sphinx. Nowa krakowska restauracja powstanie przy ul. Karmelickiej. Otworzy ją franczyzobiorca, który pod tym adresem prowadzi już Piwiarnię Warki. Oba lokale będą ze sobą sąsiadować i będzie to kolejny przykład tzw. combo, gdy ten sam partner franczyzowy uruchamia w ramach jednej lokalizacji kilka marek z portfela Sfinks Polska, co daje istotną możliwość optymalizacji kosztów inwestycji i personelu.

Sfinks Polska zarządza 133 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 70 restauracji Sphinx (segment casual dining), 48 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining), 3 lokalami działającymi pod szyldami Meta Seta Galareta i Meta Disco, restauracją WOOK (segment casual dining) i lokalem Lepione & Pieczone (fast casual dining).