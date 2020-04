Polski startup produkujący świeżą karmę dla psów pozyskał od inwestorów 1,6 mln zł

PsiBufet, polski startup oferujący świeżą karmę dla psów, poinformował o pozyskaniu 1,6 mln zł w ramach rundy pre-seed. Dzięki inwestycji firma już w maju uruchomi nowy zakład produkcyjny znacznie zwiększając swoje zdolności operacyjne.

W gronie inwestorów znaleźli się między innymi: globalny lider rynku karm dla psów – Butternut Box z Wielkiej Brytanii – a także Kogito Ventures oraz Aniołowie Biznesu z firm takich jak, Tesla, Google, PackHelp czy Groupon.

PsiBufet to rodzinnie założona firma, która od 2016 r. tworzy nowy segment na rynku psiej karmy, dostarczając świeże, gotowane posiłki. Poprzez internetową platformę sprzedażową klienci mogą dostosować dietę pod indywidualne potrzeby swojego pupila. Świeżo przygotowana karma jest indywidualnie porcjowana i w cyklach od 2 do 4 tygodni wysyłana do klientów. Firma działa na terenie całej Polski i jak podkreśla jej założyciel ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. Dzienna cena żywienia dla najmniejszych ras rozpoczyna się już od 6,90 zł za dzień.

Rynek karm dla psów dynamicznie rośnie – prognozuje się, że w latach 2019-2023 będzie rocznie rósł o 4,2 proc.