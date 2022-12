Popeyes Polska dołącza do rodziny Burger King. Wyższe stawki dla pracowników

Podmioty stowarzyszone z McWin uzyskały wyłączne prawa obejmujące master franczyzę i rozwój w celu rozszerzenia zasięgu marek Burger King i Popeyes w kilku krajach Europy Wschodniej.

Spółka Rex Concepts BK Poland, która jest częścią międzynarodowej grupy Burger King SEE z siedzibą w Brukseli, szuka chętnych do pracy w restauracjach Burger King na terenie całej Polski.

Restaurant Brands International oraz McWin ogłosiły, że podmioty stowarzyszone z McWin uzyskały wyłączne prawa obejmujące master franczyzę i rozwój w celu rozszerzenia zasięgu marek Burger King i Popeyes w kilku krajach Europy Wschodniej, w tym otwarcie nowych restauracji w 2023 roku.

Master franczyza i rozwój marek

Restaurant Brands International Inc. to jedna z największych na świecie firm działających w segmencie restauracji szybkiej obsługi, która jest właścicielem czterech znanych na świecie marek restauracji szybkiej obsługi: Burger King, Popeyes, Tim Hortons i Firehouse Subs.

McWin jest prywatną firmą inwestycyjną założoną przez Henry’ego McGoverna i Stevena K. Winegara, działającą m.in. w sektorze gastronomicznym i technologii żywności.

McWin będzie za pośrednictwem swojej nowo utworzonej platformy Rex Concepts CEE rozwijał markę Burger King w Czechach, Polsce i w Rumunii, a także wprowadzał Popeyes w Czechach i w Polsce, przy czym plany obejmują otwarcie 600 restauracji w tych krajach w nadchodzącej dekadzie – informują strony umowy w komunikacie.

- Cieszymy się na dalsze umacnianie czołowej pozycji firmy McWin w Europie, gdzie dostrzegamy ogromne możliwości rozwoju i włączenia mocnych marek premium, jak Burger King i Popeyes, do naszego powiększającego się portfela 1 300 restauracji – komentuje Henry McGovern, współzałożyciel McWin. - Po przejęciu spółki BK SEE Poland w sierpniu, jest to nasza druga inwestycja ze środków pochodzących z funduszu McWin Restaurant Fund o wartości 525 mln euro – dodaje.

Burger King szuka pracowników

Burger King szuka chętnych do pracy na terenie całej Polski. „Ze względu na naszą szybką ekspansję i ambicje w sektorze restauracyjnym w całej Europie, szukamy utalentowanych i zmotywowanych kandydatów – informuje w ogłoszeniu rekrutacyjnym spółka Rex Concepts BK Poland, która jest częścią międzynarodowej grupy Burger King SEE z siedzibą w Brukseli.

Jakie zarobki oferuje sieć? Wynagrodzenie pracownika restauracji Burger King w Bielsku-Białej wynosi 23zł/godz. brutto plus dodatki, a kierownika zmiany - 4400 zł plus dodatki.

Pracownik restauracji Burger King Gdańsku ma szansę na 3300 zł (przy przepracowaniu min. 168 godz. na umowę zlecenie) plus dodatki do 500 zł, zaś młodszy kierownik zmiany na 3450 zł plus dodatki.

Pracownik restauracji Burger King we Wrocławiu może liczyć na 3300 zł plus dodatki do 500 zł, natomiast zastępca kierownika restauracji na 4 600 zł miesięcznie brutto.

W Lublinie zastępcy kierownika restauracji Burger King Lublin proponuje się 4400 zł miesięcznie brutto.

Sieć Burger King działa w ponad 19 tys. lokalizacjach w ponad 100 krajach na całym świecie, w tym w 33 krajach na terytorium całej Europy.

Popeyes ma sieć 3,8 tys. restauracji szybkiej obsługi w ponad 30 krajach na całym świecie, w tym otwarte ostatnio restauracje w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii i Szwajcarii.