Powstała Księga Dobrych Praktyk dla właścicieli sklepów Intermarché

Muszkieterowie wydali w czerwcu br. Księgę Dobrych Praktyk dla właścicieli sklepów Intermarché. Zebrano w niej wszystkie informacje dotyczące obsługi profilu w serwisie Facebook. Podobny podręcznik mają do dyspozycji także właściciele supermarketów Bricomarché.

Ponadto w obu sieciach prowadzone są dodatkowe działania wspierające dobre praktyki online.

E-commerce w Grupie Muszkieterów

Wartość krajowego rynku produktów szybko zbywalnych (FMCG) w kanale online wzrosła o blisko 50 proc. w ujęciu rok do roku – wynika z najnowszej analizy GfK Polonia. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zakupami online, Muszkieterowie stale rozwijają swoje portfolio w obszarze e-commerce. Dla Intermarché oznacza to wprowadzanie usługi Drive w kolejnych miastach, a dla Bricomarché uruchamianie coraz większej liczby Bricomatów (boksów do bezkontaktowego odbioru zamówionych produktów). Usługę e-commerce w obu sieciach umożliwiają specjalne platformy zarządzane przez centralę Grupy Muszkieterów, dzięki czemu zrzeszeni w niej przedsiębiorcy mogą z powodzeniem odpowiadać na potrzeby klientów. Właściciele sklepów mają do dyspozycji praktyczną i regularnie aktualizowaną instrukcję dotyczącą obsługi platformy oraz procedur postępowania w niespodziewanych sytuacjach. W przypadku problemów technicznych lub pytań, nad działaniem obu sklepów online czuwają również zespoły, które nadzorują rozwiązanie zgłaszanych spraw od początku do końca. Wsparcie, jakie otrzymują od Muszkieterów przedsiębiorcy, to także prowadzenie wizytówek spółek w przeglądarce Google oraz organizacja lokalnych promocji komunikowanych online.

Jak się szkolą Muszkieterzy?

Cała wiedza dotycząca spraw handlowych uporządkowana jest w intranecie, do którego dostęp mają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sklepy sieci Intermarché i Bricomarché. W intranecie znajdują się filmy szkoleniowe, wskazówki i instrukcje, dotyczące np. logistyki czy informatyki, a także współpracy z kurierami. Z różnych aspektów e-commerce organizowane są również webinaria prowadzone przez specjalistów działających na poziomie centrali, mogą w nich uczestniczyć chętni właściciele i pracownicy sklepów. Webinaria wykorzystywane są również przy okazji szkoleń sklepów z nowych funkcjonalności systemów.

– By jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów, Grupa Muszkieterów stale poszerza portfolio swoich produktów i usług. Jednym z naszych priorytetów jest rozwój obszaru e-commerce, dzięki któremu klienci mogą w dogodny dla siebie sposób dokonywać zakupu potrzebnych produktów – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce, i dodaje – Każdy sklep samodzielnie wybiera strategię komunikacji z klientami, chcemy jednak wskazywać przedsiębiorcom właściwe kierunki rozwoju i wyznaczać standardy obsługi w sieci. Mamy nadzieję, że dzięki narzędziom oferowanym przez Muszkieterów, właściciele sklepów mogą z satysfakcją poświęcić się prowadzeniu swoich biznesów bez obawy o brak znajomości internetowych kanałów sprzedażowych.