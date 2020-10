Prawie 2 tys. sklepów w Grupie Chorten. Sieć zbudowała silne zaplecze na południu Polski

fot. materiały prasowe

W październiku Grupa Chorten przekroczyła liczbę stu sklepów partnerskich w regionie Południe, który obejmuje województwa śląskie, małopolskie i podkarpackie. Dynamiczna ekspansja w tej części kraju będzie postępować w kolejnych miesiącach. Dzięki umowie partnerskiej z niezależnymi detalistami prowadzącymi dwie placówki handlowe w Mysłowicach przy ul. Kokota i Brzezińskiej, region Południe Grupy Chorten ma już ponad 100 sklepów.

Rok temu zaczynaliśmy na tym terenie zupełnie od zera, pierwsza umowa została podpisana w połowie października 2019 roku, a dziś możemy powiedzieć, że udało się w pełni zrealizować nasz plan rozwoju, mimo obecnie panującej niełatwej sytuacji. Koordynatorzy sklepów włożyli ogromną pracę w to, by dotrzeć do właścicieli placówek i przekonać ich do naszych warunków handlowych oraz całej idei Grupy Chorten - mówi Mirosław Borkowski, dyrektor makroregionu Wschodnia i Południowa Polska Grupy Chorten.

Obecnie w województwie śląskim Grupa Chorten liczy sobie 65 sklepów. W Małopolsce są to 32 placówki handlowe, a w województwie podkarpackim - 4 punkty małego i średniego formatu. Za ekspansję na tym obszarze odpowiada Małgorzata Stec, Dominika Klimczyk-Dyga oraz Grzegorz Mazur.

Do końca roku w planach jest podpisanie kolejnych kilkudziesięciu porozumień o współpracy między Polską Grupą Sklepów Spożywczych Chorten a kupcami w całym kraju, którzy współpracując zyskują na efekcie skali. -

Wierzymy, że tylko konsolidacja polskich sklepów i wspólna oferta promocyjna daje naszym placówkom szansę na rozwój i konkurowanie o klientów. Cały czas pracujemy nad tym, by sklepy rzetelnie współpracowały z producentami i dystrybutorami zyskując z tego tytułu profity i by chciały realizować razem z nami politykę handlową. Cieszymy się, że chce z nami działać coraz więcej kupców - podkreśla Krzysztof Pakuła, prezes Grupy Chorten. Dziś grupa skupia 1998 punktów na handlowej mapie Polski.