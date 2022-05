Prezes Eurocash: Pomagamy naszym partnerom konkurować z gigantami

Jako platforma dla sklepów niezależnych musimy wiedzieć, czego oczekują klienci naszych klientów, w którą stronę podążają trendy – mówi prezes Eurocash.

Dzisiejsza forma prowadzenia sklepu to nie tylko fizyczne zarzadzanie powierzchnią, ale też wykorzystywanie technologii, np. to nowe sposoby zamawiania, docierania do konsumenta.

Wokół sklepów naszych przedsiębiorców budują się znane marki. Musimy cały czas myśleć, jak mogą oni wygrywać codzienną walkę o konsumenta, np. uwypuklając ich przewagi – mówi Paweł Surówka.

Konsumenci wybierają świadomie

Paweł Surówka powiedział, że Eurocash pełni rolę służebną wobec konsumentów. – Oni oczekują byśmy to co robimy, robili efektywnie, czyli dostarczali żywność w każdym punkcie w Polsce, aby była ona świeża, by był szeroki asortyment i by było niezbyt drogo – wymienia prezes Eurocash/

Dodaje, ze konsumenci chcą, by działać odpowiedzialnie. - Tutaj pojawiają się takie aspekty jak ekologia, lokalność, świadomość, że wspieram społeczność wokół siebie - tłumaczy.

Paweł Surówka zwraca uwagę, że konsumenci wybierają coraz bardziej świadomie, a świadomość wyboru opiera się także na cenie. Ze względu na wysoką inflację wielu obywateli musi oszczędzać, musi wybierać tańsze produkty.

- Musimy mieć świadomość, że konsumenci oczekują niskich i sprawiedliwych cen. Z drugiej strony, wybierając to co kupują, konsumenci wyrażają swoje poglądy. Dla jednych ważna jest świeżość, inni wybierają to, co lokalne. To oznacza, że musimy patrzeć na konsumenta szerzej niż klasyczne hurtownie, w których wystarczało, że skupiały się na aspekcie logistycznym w swojej pracy. My jako platforma dla sklepów niezależnych musimy wiedzieć, czego oczekują klienci naszych klientów, w którą stronę podążają trendy – mówi prezes Eurocash.

Trendy rynkowe

Jednym z dużych trendów jest dostawa do domu, czyli segment e-grocery. Grupa Eurocash odpowiada na tę potrzebę poprzez Frisco, które podczas pandemii okazało się ważną częścią Grupy.

- Kolejny trend, który już nie odejdzie to ekologia. Jako firma logistyczna, która przemieszcza dużo towarów, będziemy musieli zmierzyć się z tym wyzwaniem, będziemy musieli postawić sobie ambitne cele, bo tego będą oczekiwali od nas i konsumenci, i nasi pracownicy, i my sami - mówi.

Podkreślił, że Eurocash to platforma, na której opiera się kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców w całej Polsce, którzy znają swoich konsumentów. To coś co wyróżnia rynek niezależny.

- Konsumenci często tego nie dostrzegają tej przewagi czy to w sklepach franczyzowych, czy całkiem niezależnych, ze właściciel sklepy to nie tylko najemnik, ale sam dobiera asortyment, wsłuchując się w potrzeby swoich klientów – mówi.

Dzięki temu, w grupie Eurocash nie ma sztywnej formy sklepu ze stałym asortymentem, który powiela się w całej Polsce, ale sklepy, które potrafią dostosować się i mają możliwość zareagować na lokalne potrzeby.

Nowe technologie w małych sklepach

Paweł Surówka zwrócił uwagę, że dzisiejsza forma prowadzenia sklepu to nie tylko fizyczne zarzadzanie powierzchnią, ale też wykorzystywanie technologii – to nowe sposoby zamawiania, docierania do konsumenta, budowania świadomości na social mediach, czy personalizacja promocji.

- To rzeczy, które wymagają dużych nakładów finansowych. Przedsiębiorcy często nie mają możliwości by poczynić tak duże inwestycje. Wierzymy, że odpowiedzialny i zrównoważony rozwój tego rynku będzie polegał na tym, że przedsiębiorcy tam gdzie mogą, będą konkurować lokalnie, a jednocześnie będą mogli wykorzystywać bazę i technologię, którą jako Eurocash jesteśmy w stanie im dostarczać – mówi prezes Eurocash.

Jak podkreślił, Eurocash chce zapewnić konkurencyjność małych sklepów.

– Musimy się zastanowić, jak będzie wyglądał rynek dystrybucji żywności w przyszłości? Czy będziemy mieli kilka formatów, które wyglądają jednakowo, czy też będą lokalni przedsiębiorcy, którzy potrafią dostosowywać się do swoich konsumentów – mówił Paweł Surówka.

Najważniejsze trendy

Wymienił on wyzwania, przed którymi stoi Eurocash. - Największym wyzwaniem dla nas będą zmieniające się zachowania konsumentów. Pytanie, jaka w przyszłości będzie dominować forma - czy właściciele gospodarstwa domowych nadal będą przygotowywać posiłki w domu, czy będą zamawiać w restauracjach? Czy będą chcieli udać się do sklepu czy zamawiać przez internet? – wymieniał Paweł Surówka.

Dużym trendem będzie też forma dostawy. - Jesteśmy dobrze przygotowani, dzięki Frisco, które jest obecne we wszystkich dużych miastach – zapewniał prezes Eurocash.

Kolejnym dużym wyzwaniem jest inflacja, na to grupa będzie musiała odpowiedzieć jeszcze większą poprawą efektywności kosztowej.