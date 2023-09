Producenci rozsierdzili rządy. Będą zmiany w prawie

Niemiecka minister ochrony konsumentów, Steffi Lemke, chce przeciwdziałać ukrytym podwyżkom cen w supermarketach za pomocą nowej ustawy, która ma zakazać zarówno opakowań tego samego rozmiaru o zmniejszonej zawartości produktu, jak i większych opakowań o tej samej zawartości produktu. - W tym miejscu wprowadza się konsumentów w błąd – powiedziała minister w rozmowie z "Handelsblatt", dodając, że uważa tę praktykę za niedopuszczalną także z punktu widzenia zapobiegania powstawaniu odpadów.

We Francji to minister gospodarki Bruno Le Maire chce wprowadzić zakaz, co spotyka się z poparciem premier Elisabeth Borne. Od listopada przedstawiciele władz zażądają, aby producenci zawsze wyraźnie informowali o zmianach związanych z gramaturą na etykiecie.

Nie wszyscy podzielają takie stanowisko: szczególnie liberalne kręgi twierdzą, że takie środki są niepotrzebne. Producenci twierdzą natomiast, że shrinkflacja jest w rzeczywistości problemem marginalnym. Jean-Philippe André, szef francuskiej federacji żywności ANIA, powiedział, że zjawisko to dotyczy zaledwie około 0,2% dostarczanego do sklepów towaru.